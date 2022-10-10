Capixabas são embaixadoras do Women's Music Events Awards 2022

As cantoras Annah e Lua Betini são embaixadoras do WME Awards 2022 Crédito: Reprodução/Annah/Samara Oliveira

O Espírito Santo está presente na 6ª edição do Women's Music Events Awards By Music2, premiação brasileira inteiramente dedicada às mulheres da música. As cantoras Annah, de Linhares, e Lua Betini, de Venda Nova do Imigrante, foram selecionadas para serem embaixadoras do evento que acontece no dia 21 de dezembro, em São Paulo.

Focado no protagonismo feminino, o WME Awards retorna ao modelo presencial após dois anos de pandemia. Com apresentação de Preta Gil, a edição deste ano premiará diversos nomes da música brasileira em 18 categorias, sendo 90 finalistas, além de homenagear as cantoras Margareth Menezes e Elza Soares - falecida em janeiro.

EMBAIXADORAS

E para chegar até as 90 artistas finalistas, o WME contou com a ajuda de mais de 500 embaixadoras por todo Brasil, previamente selecionadas através de inscrições. O grupo, formado por mulheres profissionais do cenário musical, teve a presença das capixabas Annah e Lua neste ano. Cada uma teve a responsabilidade de indicar, no mínimo, cinco nomes para concorrer ao prêmio.

“Eu já tinha escutado falar do prêmio, sou muito antenada nessas premiações. Inclusive, quando vi que esse evento era focado no universo feminio fiquei ainda mais interessada. Rapidamente fiz a minha inscrição para ser uma embaixadora e depois recebi a notícia de que tinha sido selecionada. Fiquei muito feliz e lisonjeada, afinal é uma grande oportunidade de levar o nosso Estado para o Brasil”, disse Lua.

A cantora capixaba Lua Betini é uma das embaixadoras do WME Awards 2022 Crédito: Samara Oliveira

A capixaba de 20 anos na verdade se chama Gislaini Betini Gomes, mas assina atualmente como Lua Betini. Natural do distrito de Alto Caxixe, em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Estado, a artista começou a cantar em casa ainda na infância e aprendeu a tocar violão sozinha. " Eu não tinha acesso à internet, tive que aprender a tocar o instrumento em livros com cifras”, revelou. Após apostar a carreira com a dupla “Meia Lua”, a cantora decidiu seguir carreira solo em 2019.

Além de Lua, a linharense Ana Carolina Gomes, de 21 anos, conhecida como Annah, também compõe o time das embaixadoras da premiação. Para ela, fazer parte desse grupo é uma honra não só como mulher, mas como capixaba. A cantora de MPB também disse que buscou valorizar os artistas locais em cada categoria que indicou no WME Awards.

“Nosso papel é propagar ainda mais a nossa cultura e os artistas do Espírito Santo. A premiação traz uma visibilidade a nível nacional, então eu tenho certeza que é uma grande oportunidade de vários capixabas serem vistos. A minha indicação pode render muitos frutos para os artistas daqui. Eu sempre bato na tecla que o mercado da música está muito limitado a São Paulo e Rio de Janeiro, mas não são só esses estados que ‘movimentam’ a cultura"

A linharense Ana Carolina Gomes, que atende por apenas Annah, sempre esteve envolvida com a música. Aos oito anos de idade, a capixaba já trabalhava profissionalmente no ramo fazendo shows, eventos infantis, festas da igreja e até casamentos na região Norte do Espírito Santo. Passando pelo gospel por muitos anos, com passagem na orquestra evangélica Lira de Sião, a cantora decidiu desvincular-se do gênero musical em 2019. De lá pra cá, a cantora já lançou um single de funk, chamado “Me Esquece” e o EP “Sobre Você”, com três faixas.

INDICAÇÕES E VOTAÇÃO

No total, o WME Awards recebeu mais de 3 mil indicações das embaixadoras de todo país. Segundo Lua, das 17 artistas indicadas por ela, 90% foram do Espírito Santo. “Eu tentei priorizar o nosso Estado em tudo, mas algumas categorias não tinha ninguém que fosse do perfil. Acredito que 90% das minhas indicações foram de artistas capixabas. Eu enxergo como uma grande oportunidade dessas mulheres ganharem visibilidade em âmbito nacional”, disse a cantora de 20 anos.

A votação é dividida entre júri técnico, formado pelo grupo das embaixadoras e outros profissionais, e o júri popular, com os votos computados através do site da premiação, a partir desta terça-feira (11). No voto técnico, são definidas as vencedoras das categorias: Compositora, Diretora de Videoclipe, Empreendedora Musical, Instrumentista, Jornalista Musical, Produtora Musical, Radialista e Profissional do Ano.

Já no voto popular, o público irá escolher as melhores profissionais das categorias: Álbum, Cantora, DJ, Música Alternativa, Música Mainstream, música LATAM, Revelação, Videoclipe e Show.

A lista com as 90 indicadas ao prêmio em 2022, nas 18 categorias, será anunciada nesta terça-feira (11), numa live comandada por Pepita e Letícia Muniz. A transmissão acontecerá no canal do Buzzfeed no YouTube, a partir das 20h.