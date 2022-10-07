Capixaba Lara Santana grava com Porta dos Fundos, no Rio de Janeiro

Lara Santana contracenou com os humoristas Thati Lopes, Rafael Infante e Macla Tenório Crédito: Lara Santana

Somando mais de 140 mil seguidores no Instagram, Lara Santana, de 22 anos, é um fenômeno nas redes sociais. Seus vídeos de humor, sempre brincando com assuntos da atualidade e fazendo piadas sobre o Espírito Santo, já ultrapassam milhões de visualizações. Não é à toa que seu rápido crescimento está chamando atenção até fora do Estado. Em maio deste ano, a atriz recebeu um convite para gravar com a produtora carioca Porta dos Fundos.

Fundado em 2012 por Antonio Tabet, Fabio Porchat, Gregorio Duvivier, João Vicente de Castro e Ian SBF, o canal do Porta dos Fundos no Youtube possui mais de 17,5 milhões de inscritos. Em conversa com HZ, Lara contou como surgiu o convite para gravar com a produtora e revelou que o próprio Tabet pediu para que ela fosse fazer um teste no Rio de Janeiro.

Lara Santana foi convidada para gravar três vídeos com o Porta dos Fundos Crédito: Lara Santana

“Em maio, eu recebi uma mensagem dos produtores do Portas dos Fundos perguntando se poderia marcar uma reunião comigo. Nessa hora, eu já estava superfeliz por eles terem me notado. Eles me disseram que o Antonio Tabet tinha gostado do meu vídeo e pediu para a produção me chamar para fazer um teste. Quase não acreditei nessa oportunidade, fiquei muito animada. Eu fiz o teste em junho e fiquei aguardando a resposta. Na época, como demorou, achei que não tivesse rolado, mas eles me ligaram dizendo que eu tinha passado”, disse Lara, que também compartilhou os bastidores do teste em seu perfil do Instagram.

A capixaba foi convidada para fazer três vídeos com o Porta dos Fundos, ainda sem previsão para sair. Até o momento, Lara foi ao Rio de Janeiro duas vezes gravar os vídeos e deve voltar na próxima semana para finalizar as gravações. Entre os humoristas que ela contracenou estão: Thati Lopes, Rafael Infante, Estevam Nabote e Macla Tenório.

“Eu fiquei muito nervosa no começo, sou muito tímida. Sou fã demais da Thati Lopes, do Rafael Infante, de todos na verdade (risos). Eles foram super generosos comigo e me acolheram bem. A gente passava o texto e ensaiava um pouco antes de gravar. Mesmo quando não estava gravando, ficava observando tudo. Estava ali prestando atenção como eles faziam a cena, as técnicas, as reações. Foi um grande aprendizado”, ressaltou Lara.

Lara Santana foi convidada para gravar três vídeos com o Porta dos Fundos Crédito: Lara Santana

Apesar de produzir diversos conteúdos sobre o Espírito Santo, a capixaba afirmou que o roteiro dos vídeos que participou no Portas do Fundos não teve relação com o nosso Estado. Mesmo assim, a atriz disse que pretende seguir com suas produções voltadas ao cenário local. “Vou continuar levando a nossa bandeira para onde eu for”, frisou.

CARREIRA E PLANOS

“Foi muito doido esse boom. Não sei nem mensurar esses números, na internet fica difícil de entender o que são 30, 50, 100 mil seguidores. As pessoas me param na rua e falam que gostam de acompanhar meu trabalho. Hoje eu produzo 4 vídeos por semana e trabalho com posts patrocinados. Já fiz publicidade para a Boticário, Renault, Americanas Delivery, Extrabom e outras marcas”, afirmou a humorista, que é filha do ator e diretor Abel Santana.

Para o futuro, a capixaba espera que mais portas se abram em seu caminho. Seja no Instagram, no YouTube, no teatro ou na televisão, Lara ressalta que apenas quer continuar trabalhando com arte levando seu humor para as pessoas.