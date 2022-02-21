Com piadas sobre capixabas, Lara Santana é a nova aposta do humor

A atriz Lara Santana é o mais novo sucesso do humor nas redes sociais Crédito: Lara Santana

Se rir de si mesmo é o melhor remédio, a atriz Lara Santana, de 21 anos, está no caminho certo. Abusando da criatividade, a jovem, que é estudante de publicidade e propaganda, vem fazendo o maior sucesso nas redes sociais com vídeos sobre os capixabas. São diversos conteúdos humorísticos que traduzem situações cotidianas dos moradores do Espírito Santo.

Lara conta que começou a se dedicar mais nos vídeos na época da pandemia. Segundo ela, era preciso estudar mais para entregar o conteúdo da melhor forma. E logo pensou na identificação como uma maneira de brincar com os capixabas, inspirando-se em curiosidades genuinamente do Estado.

“Comecei a estudar mais sobre marketing digital na pandemia, pensei em como as pessoas poderiam conhecer mais sobre o meu trabalho. Foi quando comecei a focar no capixaba, porque eu sou capixaba e percebo coisas que são só nossas. Quando a gente busca o humor, queremos uma identificação. O capixaba é carente de atrativos que nos mostram para o mundo. Eu quero que as pessoas batem no peito e falem que são capixabas”, revelou.

Sempre apostando em um humor rápido e sagaz, a atriz tem como inspiração grandes nomes da comédia como Tatá Werneck, Ingrid Guimarães e Heloísa Perissé. Lara acredita que o truque para encontrar uma boa piada é escrever situações que incomodam os capixabas.

“Tenho um bloco de notas para anotar tudo que observo. Mas sempre abro caixinha de perguntas no Instagram para saber o que irrita e incomoda as pessoas, então faço uma piada em cima disso. Sempre estou antenada com o que as pessoas possam se identificar”, ressaltou a jovem.

TÁ NO SANGUE

Hoje, Lara soma mais de 20 mil seguidores no Instagram e coleciona milhares de visualizações em seus vídeos. Além disso, trabalha como estagiária na página de humor "O Parcial", também voltada a questões capixabas. E mesmo com essa projeção, não é de agora o contato de Lara com o meio artístico. Ela é filha de um dos grandes nomes do teatro capixaba, o ator e diretor Abel Santana, dono de uma das maiores oficinas de atores do Estado.

“Eu faço teatro desde os quatro anos. Meu pai tem uma oficina de atores e sempre me incentivou muito a fazer. Cheguei a frequentar cinco turmas por semana (risos). E desde pequena eu gostava de fazer vídeos. Quando uma amiga minha fazia aniversário, eu já corria para gravar um vídeo. Inclusive, tenho até vários de quando era pequena”, contou.

Lara Santana com o pai Abel Santana na Oficina de Atores Crédito: Lara Santana

E apesar de carregar a arte no sangue, Lara acredita ser tímida no âmbito pessoal. Ela conta que costuma ser um alívio cômico para os amigos, divertindo todos a sua volta. De acordo com a capixaba, encontrar o humor no teatro foi revelar sua maior vocação. E o sonho agora continua fazendo o que mais ama: rir.

Lara Santana com o pai Abel Santana na Oficina de Atores Crédito: Lara Santana