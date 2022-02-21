Com piadas sobre capixabas, Lara Santana é a nova aposta do humor

Se rir de si mesmo é o melhor remédio, a atriz Lara Santana, de 21 anos, está no caminho certo. Abusando da criatividade, a jovem, que é estudante de publicidade e propaganda, vem fazendo o maior sucesso nas redes sociais com vídeos sobre os capixabas. São diversos conteúdos humorísticos que traduzem situações cotidianas dos moradores do Espírito Santo.
Lara conta que começou a se dedicar mais nos vídeos na época da pandemia. Segundo ela, era preciso estudar mais para entregar o conteúdo da melhor forma. E logo pensou na identificação como uma maneira de brincar com os capixabas, inspirando-se em curiosidades genuinamente do Estado.
“Comecei a estudar mais sobre marketing digital na pandemia, pensei em como as pessoas poderiam conhecer mais sobre o meu trabalho. Foi quando comecei a focar no capixaba, porque eu sou capixaba e percebo coisas que são só nossas. Quando a gente busca o humor, queremos uma identificação. O capixaba é carente de atrativos que nos mostram para o mundo. Eu quero que as pessoas batem no peito e falem que são capixabas”, revelou.
Sempre apostando em um humor rápido e sagaz, a atriz tem como inspiração grandes nomes da comédia como Tatá Werneck, Ingrid Guimarães e Heloísa Perissé. Lara acredita que o truque para encontrar uma boa piada é escrever situações que incomodam os capixabas.
“Tenho um bloco de notas para anotar tudo que observo. Mas sempre abro caixinha de perguntas no Instagram para saber o que irrita e incomoda as pessoas, então faço uma piada em cima disso. Sempre estou antenada com o que as pessoas possam se identificar”, ressaltou a jovem.
TÁ NO SANGUE
Hoje, Lara soma mais de 20 mil seguidores no Instagram e coleciona milhares de visualizações em seus vídeos. Além disso, trabalha como estagiária na página de humor "O Parcial", também voltada a questões capixabas. E mesmo com essa projeção, não é de agora o contato de Lara com o meio artístico. Ela é filha de um dos grandes nomes do teatro capixaba, o ator e diretor Abel Santana, dono de uma das maiores oficinas de atores do Estado.
“Eu faço teatro desde os quatro anos. Meu pai tem uma oficina de atores e sempre me incentivou muito a fazer. Cheguei a frequentar cinco turmas por semana (risos). E desde pequena eu gostava de fazer vídeos. Quando uma amiga minha fazia aniversário, eu já corria para gravar um vídeo. Inclusive, tenho até vários de quando era pequena”, contou.
E apesar de carregar a arte no sangue, Lara acredita ser tímida no âmbito pessoal. Ela conta que costuma ser um alívio cômico para os amigos, divertindo todos a sua volta. De acordo com a capixaba, encontrar o humor no teatro foi revelar sua maior vocação. E o sonho agora continua fazendo o que mais ama: rir.
“Eu ainda me considero bem tímida, na minha. Mas, com os meus amigos, eu sempre fui o alívio cômico. No meio deles, eu era a que estava lá para divertir. Desde que entrei para o teatro e descobri o humor, logo vi que queria fazer isso para o resto da minha vida. O maior elogio pra mim é dizer que eu sou engraçada, ou quando alguém me diz que ficou feliz vendo meus vídeos. Meu sonho é conseguir mostrar o meu trabalho para mais pessoas e levar uma vida bem humorada para todos”, completou Lara.