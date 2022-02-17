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Cultura

Mario Frias dá cargo na Secretaria de Cultura para noiva de deputado bolsonarista

Lais Soares, nomeada para o cargo de Coordenadora de Inovação no departamento de Empreendedorismo Cultural, aceitou pedido de casamento de Carlos Jordy (PSL-RJ) recentemente
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 17:39

O ator Mario Frias, secretário especial de Cultura do governo Jair Bolsonaro (PL), nomeou a noiva de um aliado para um cargo em sua secretaria.
Lais Sant'Anna Soares foi nomeada para o cargo de Coordenadora de Inovação no departamento de Empreendedorismo Cultural em 1º de fevereiro, quando era namorada do deputado federal bolsonarista Carlos Jordy (PSL-RJ). Treze dias depois, em 14 de fevereiro, Jordy a pediu em casamento, segundo publicação nas redes sociais.
De acordo com seu perfil no LinkedIn, Lais é advogada e, nos últimos três anos, vinha trabalhando em escritório da família. Não há qualquer menção à atuação na área de inovação para a qual foi contratada.
Carlos Jordy (PSL-RJ) e sua noiva, Lais Sant'Anna Soares
Carlos Jordy (PSL-RJ) e sua noiva, Lais Sant'Anna Soares Crédito: Reprodução/ Instagram
Jordy e Frias são bastante próximos, trocam elogios com frequência nas redes sociais e têm como elo principal com o Planalto o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro.
A reportagem entrou em contato com Lais na Secretaria de Cultura. Ela disse que não tinha tempo para falar assim que a reportagem se identificou. A assessoria de imprensa de Jordy deixou de responder após ser informada do tema da reportagem.

MUDANÇAS

Frias recentemente trocou o comando da Secretaria de Economia Criativa e Diversidade Cultural, ao qual o departamento no qual Lais trabalha está subordinada. ​
Ele exonerou Aldo Valentim, que estava na pasta antes de sua chegada, e levou Rafael Nogueira, olavista que era presidente da Biblioteca Nacional.
Como nesta semana mostrou o jornal Metrópoles, o cunhado de Frias, Christiano Camatti da Silva, está na folha de pagamento de Embratur, como coordenador de infraestrutura e serviços, um cargo de confiança com salário de quase R$ 18,4 mil por mês.
Mario Frias, secretário especial de Cultura, está com Covid-19: sem imunização e tratamento precoce
Mario Frias, secretário especial de Cultura, está com Covid-19: sem imunização e tratamento precoce Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress
A Embratur, o Instituto Brasileiro do Turismo, é uma autarquia do Ministério do Turismo, pasta à qual Frias é subordinado, responsável pela promoção de pontos turísticos brasileiros no exterior.

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Frias também tem sido alvo de críticas relacionadas à viagem que fez à Nova York em dezembro do ano passado. Ela custou R$ 39 mil e teve apenas três reuniões ao longo de quatro dias.
Além do lutador brasileiro Renzo Gracie, o secretário e um auxiliar se reuniram com Simone Genatt e Marc Routh, produtores da Broadway, e com Bruno Garcia, dono de empresa de turismo que escreveu que cuidou de traslados do secretário na cidade e o ajudou com problema de bagagens extraviadas.

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