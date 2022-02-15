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Cultura

Cunhado de Mario Frias tem cargo na Embratur e recebeu auxílio emergencial

Christiano Camatti também é sócio de metalúrgica com mulher do secretário da Cultura em Santa Catarina
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 19:05

Cunhado do secretário especial da Cultura, Mario Frias, Christiano Camatti da Silva está na folha de pagamento de Embratur, como coordenador de infraestrutura e serviços. A Embratur é uma autarquia do Ministério do Turismo, pasta à qual Frias é subordinado.
Ele também recebeu auxílio emergencial do governo entre abril e dezembro de 2020, no valor total de R$ 4.200, de acordo com dados do Portal da Transparência.
Mário Frias é secretário especial da cultura do governo Jair Bolsonaro
Mário Frias é secretário especial da cultura do governo Jair Bolsonaro Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Na época, Camatti já era sócio de uma metalúrgica em Santa Catarina, a S&C Siderurgia e Metalurgia, com Juliana Frias, ela se associou em 2004 e ele, em 2005. Juliana é mulher do secretário especial da Cultura.

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As informações foram adiantas pelo colunista Guilherme Amado, do Metrópoles, e confirmadas pela Folha de S.Paulo.
Conhecido como Bolha, Camatti se formou em direito em 2008 e tem faixa preta no jiu-jítsu, segundo seu perfil no Instagram. Ele é natural de Santa Catarina, assim como sua irmã.

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