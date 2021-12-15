Morre o médico naturalista Marco Ortiz, aos 71 anos

Marco Ortiz foi pioneiro da alimentação saudável no ES Crédito: Carlos Alberto Silva

Morreu, na manhã desta quarta-feira (15), o médico naturalista e ambientalista Marco Ortiz, aos 71 anos, bastante conhecido no Espírito Santo por ter um famoso restaurante vegano no Centro de Vitória , onde morou por muitos anos. Ele foi pioneiro no ramo de alimentação saudável e também foi ator e produtor de teatro.

À reportagem de A Gazeta, o filho de Marco, Pedro Ortiz, confirmou a morte do pai devido a uma pneumonia, que causou insuficiência respiratória por conta da Covid-19, que o médico naturalista teve há cerca de dois meses. "Ele descobriu um câncer de próstata há oito anos, em 2013. Foi pai de sete filhos e teve uma bela trajetória por toda a vida, desde que concluiu a faculdade", contou.

O velório acontecerá nesta quinta-feira (16), no Cemitério Parque da Paz, no bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha, onde também será o enterro. A família ainda não decidiu, mas provavelmente o momento será reservado para os parentes e amigos próximos de Marco.

TRAJETÓRIA

O médico Marco Ortiz foi fundador do Restaurante Sol da Terra e frequentemente realizava cursos de alimentação sem carnes e voltada para ingredientes naturais.

Em março de 2013, sua trajetória ficou marcada pelo deslizamento de terra que acabou com a estrutura do Sol da Terra, no Centro de Vitória. Depois de quase 10 meses, o restaurante foi reaberto em novo local, no Hortomercado, na Praia do Suá.

Médico Marco Ortiz ao reabrir o Restaurante Sol da Terra, em 2014 Crédito: Carlos Alberto Silva

À ocasião, uma conta foi aberta para que Marco pudesse receber doações, artistas fizeram shows e um leilão foi realizado, tudo para ajudar na reconstrução. Para ser instalado no Hortomercado, o Sol da Terra obteve da administração do local a isenção no pagamento do aluguel por seis meses.

Marco Ortiz disse, na ocasião, que havia sido “agraciado por Deus”. Com as doações, ele conseguiu saldar débitos com seus funcionários, que foram recontratados. “Sobrevivemos, e isso é maravilhoso!.”

O médico era assíduo na Romaria das Famílias e até apareceu no clipe da banda Forfun, que hoje não existe mais, no clipe da música “Quem vai, vai”.

Nos palcos, era ator de teatro e produtor, e ator do “Auto de Frei Pedro Palácios”, que durante muitos anos foi exibido para o público ao ar livre, na Festa da Penha e na festa da Colonização do Solo Espírito-Santense, no dia 23 de maio.