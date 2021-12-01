Juiz aposentado João Miguel Filho morre de câncer no fígado

Juiz aposentado compulsoriamente pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo ( TJES ), João Miguel Filho morreu nessa terça-feira (30), vítima de um câncer no fígado. De acordo com a família, ele faleceu às 14h20, em um hospital particular que fica na Mata da Praia, em Vitória , onde estava internado havia cerca de uma semana.

O magistrado João Miguel Filho morreu nessa terça-feira (30), em decorrência de um câncer no fígado Crédito: Divulgação

Em entrevista à reportagem de A Gazeta nesta quarta-feira (1º), a viúva Leila Paixão contou que o magistrado já havia enfrentado um tumor maligno no órgão e chegou a fazer um transplante bem-sucedido em 2020. No entanto, recentemente, a doença voltou. "Foi uma evolução absurda. Inacreditável", desabafou.

O velório de João Miguel Filho aconteceu na manhã desta quarta-feira, e o enterro foi realizado às 15h, no Cemitério de Jardim da Paz, em Laranjeiras, na Serra . "Considerando o momento que vivemos, ainda de pandemia, foi muita gente. Tinha amigos, familiares e vários colegas do Poder Judiciário. Foi bonito de ver", comentou.

Casados há cerca de 17 anos, Leila e João tiveram um filho, o João Miguel Neto, de 13 anos. Ainda no primeiro casamento, o magistrado também teve duas filhas, chamadas Lívia e Natália, ambas já adultas. Juntas da madrasta, elas se revezaram no hospital durante os últimos dias.

A reportagem de A Gazeta tentou mais informações com a família, mas as ligações não foram atendidas.