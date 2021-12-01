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Piora drástica

Juiz aposentado João Miguel Filho morre de câncer no fígado

Magistrado faleceu nesta terça-feira (30). Ele estava internado em um hospital particular em Vitória, e foi enterrado na tarde desta quarta-feira (1°), no Cemitério de Jardim da Paz, na Serra
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

01 dez 2021 às 18:30

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 18:30

Juiz aposentado compulsoriamente pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), João Miguel Filho morreu nessa terça-feira (30), vítima de um câncer no fígado. De acordo com a família, ele faleceu às 14h20, em um hospital particular que fica na Mata da Praia, em Vitória, onde estava internado havia cerca de uma semana.
O magistrado João Miguel Filho morreu nessa terça-feira (30), em decorrência de um câncer
O magistrado João Miguel Filho morreu nessa terça-feira (30), em decorrência de um câncer no fígado Crédito: Divulgação
Em entrevista à reportagem de A Gazeta nesta quarta-feira (1º), a viúva Leila Paixão contou que o magistrado já havia enfrentado um tumor maligno no órgão e chegou a fazer um transplante bem-sucedido em 2020. No entanto, recentemente, a doença voltou. "Foi uma evolução absurda. Inacreditável", desabafou.
O velório de João Miguel Filho aconteceu na manhã desta quarta-feira, e o enterro foi realizado às 15h, no Cemitério de Jardim da Paz, em Laranjeiras, na Serra. "Considerando o momento que vivemos, ainda de pandemia, foi muita gente. Tinha amigos, familiares e vários colegas do Poder Judiciário. Foi bonito de ver", comentou.
Casados há cerca de 17 anos, Leila e João tiveram um filho, o João Miguel Neto, de 13 anos. Ainda no primeiro casamento, o magistrado também teve duas filhas, chamadas Lívia e Natália, ambas já adultas. Juntas da madrasta, elas se revezaram no hospital durante os últimos dias.
A reportagem de A Gazeta tentou mais informações com a família, mas as ligações não foram atendidas.
Em novembro de 2012, o juiz João Miguel Filho foi aposentado compulsoriamente pelo TJES. Na época, ele estava afastado da 9ª Vara Cível de Vitória.

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