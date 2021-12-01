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Elias Oliveira de Jesus

Major da PM morre após complicações da Covid-19

A Polícia Militar divulgou uma nota de pesar sobre a morte do major, que atuou por 25 anos na corporação
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

01 dez 2021 às 10:25

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 10:25

Major Elias Oliveira de Jesus
Major Elias Oliveira de Jesus Crédito: Divulgação/PMES
Polícia Militar do Espírito Santo comunicou, nesta terça-feira (30), o falecimento de um integrante da corporação. Se trata do major Elias Oliveira de Jesus, que atuou na PMES por 25 anos. 
O oficial realizava suas atividades na Controladoria, no Quartel do Comando Geral da PM. De acordo com a nota de pesar da corporação, ele morreu após complicações decorrentes da Covid-19.
O sepultamento do major Elias Oliveira ocorreu no cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha. Devido aos protocolos sanitários, não aconteceu velório.

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