Major da PM morre após complicações da Covid-19

A Polícia Militar do Espírito Santo comunicou, nesta terça-feira (30), o falecimento de um integrante da corporação. Se trata do major Elias Oliveira de Jesus, que atuou na PMES por 25 anos.
O oficial realizava suas atividades na Controladoria, no Quartel do Comando Geral da PM. De acordo com a nota de pesar da corporação, ele morreu após complicações decorrentes da Covid-19.
O sepultamento do major Elias Oliveira ocorreu no cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha. Devido aos protocolos sanitários, não aconteceu velório.