Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Mês com menos mortes no ES freia escalada da violência

Em novembro foram registrados 74 homicídios ante os 98 que aconteceram no mesmo período no ano passado - redução de 24,49%

Públicado em 

01 dez 2021 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Solenidade de formatura dos alunos do Curso de Formação de Soldados da PM: reforço de policiamento nas ruas
Solenidade de formatura dos alunos do Curso de Formação de Soldados da PM: reforço de policiamento nas ruas Crédito: Rodrigo Araújo/Governo do ES
Novembro foi o mês do ano com menos homicídios no Espírito Santo. Foram registrados 74 crimes. O resultado é melhor que o do ano passado, quando aconteceram 98 assassinatos. Uma redução de 24,49% das ocorrências entre estes mesmos períodos do ano. Além disso, é o desempenho mais destacado no intervalo de novembros, entre 2016 e 2020.
Com esse resultado, houve um freio na escalada da violência no Espírito Santo. Em outubro, na comparação com o mesmo período do ano passado, a queda de homicídios estava no patamar de 1,73% (907 contra 923). Agora, é da ordem de 3,92% (981 contra 1.021).
A primeira quinzena foi o alicerce para um período menos sangrento, como deseja a sociedade. Foram contabilizados 23 assassinatos, o que dá uma média de 1,53 crime a cada 24 horas.
Entretanto, na segunda metade do mês foi aceso o sinal de alerta. Aconteceram 51 homicídios dolosos, estando, assim, configurada a média de 3,4 mortes violentas por dia. Inclusive, o dia mais violento do ano foi na segunda metade do mês: 25 de novembro, com oito ocorrências.

Veja Também

Cariacica fica 28 dias sem homicídios, a melhor marca em 20 anos

Fatalmente, o ano terminará, pelo segundo ano consecutivo, com mais de 1 mil assassinatos. Entretanto, a tendência será de redução de crimes na comparação com 2020. Dezembro costuma ser um momento decisivo. Não é à toa que acontecem operações, como a Verão, no reforço da segurança. Além disso, a cúpula da Secretaria de Estado da Segurança Pública conta com a chegada de novos servidores nas Polícias Civil e Militar.

GRANDE VITÓRIA REDUZ ÍNDICE DE HOMICÍDIOS

Região Metropolitana da Grande Vitória apresenta redução de 15,49% no índice de homicídios. No ano passado, no mesmo período, aconteceram 568 assassinatos, ante 480 deste ano. Vitória é o ponto fora da curva, na atual conjuntura, embora haja um “empate técnico”.
A Capital acumula 62 homicídios contra 61 do intervalo semelhante de 2020. Por sinal, Vitória teve sete assassinatos no mês que se passou. Trata-se de um valor que é o somatório de setembro e outubro (setembro teve quatro ocorrências e, outubro, três).

Veja Também

Metade dos homicídios no ES fica sem explicação

As demais cidades têm apresentado redução de crimes contra a vida. Em Vila Velha, a queda é de 11,27% (126 contra 142) e, na Serra, essa retração é de 16,11% (125 contra 149). A maior diminuição registrada está em Cariacica. A cidade acumula menos 23,67% casos de mortes violentas (126 contra 165). Outra região com queda é a Serrana, com 11,67% de redução (53 contra 60).

VIOLÊNCIA NO INTERIOR DO ESTADO

Os homicídios têm se espalhado cada vez mais às demais regiões capixabas, saindo do eixo da Grande Vitória. Desta forma, as áreas que têm demandado mais atenção dos gestores da segurança são a Norte, a Noroeste e a Sul.
No Norte, a alta é de 7,33% (205 contra 191). Destaca-se a violência nos municípios de Linhares (72 a 64), Sooretama (19 a 12), São Mateus (41 a 35) e Conceição da Barra (27 a 20), que é detentor do bairro mais violento do Espírito Santo.
A área Noroeste está com problema mais agudo, com escalada de 28,7% das mortes (148 contra 115). Com 148 crimes até novembro, já tem mais mortes do que a conta fechada dos anos entre 2016 e 2020. As cidades que exemplificam a explosão da violência são Pinheiros (18 a 14), São Gabriel da Palha (20 a 10) – que foi palco da Operação Colheita – e Nova Venécia (19 a 10).

Veja Também

Os avanços necessários para aumentar a elucidação de homicídios no país

No Sul, o aumento é da ordem de 9,2% (95 contra 87). A região já está próxima de superar a quantidade total de homicídios do ano passado, que foi de 97. A principal cidadã da área, Cachoeiro, apresenta redução de casos (23 contra 32), mas o problema é o acúmulo de diversas cidades que apresentaram ligeiras altas frente ao ano passado. Um exemplo é Presidente Kennedy, que em 2020, nesta mesma época, não tinha nenhum assassinato, mas em 2021 apresenta quatro.
Domingo e sábado são os líderes em assassinatos no Espírito Santo. O primeiro dia da semana acumula 175 casos fatais, enquanto o último acumula 159 ocorrências. Majoritariamente, os delitos são preferencialmente à noite. A faixa das 21 horas lidera com 75 homicídios.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Vitória inaugura espaço para mulheres e famílias vítimas de violência

A falácia da Bancada da Bala sobre os desafios da segurança pública

O debate sobre a segurança pública no ES: de "filhos da mãe" a "bateu o desespero"

O custo e a efetividade do aprisionamento para a segurança pública

Não existe solução mágica na área de segurança pública

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Assassinato homicídio Segurança Pública Sesp
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados