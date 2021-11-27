O novo bairro campeão de violência no ES

Arma, munição e drogas apreendidos pela polícia em Braço do Rio, Conceição da Barra Crédito: Divulgação/Sesp

Braço do Rio, em Conceição da Barra, é o novo bairro líder em violência no Espírito Santo . O distrito, de janeiro a outubro deste ano, acumula 16 homicídios dolosos - média de mais de uma caso por mês, segundo dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública.

A trajetória de violência na localidade do Norte do Estado começou em janeiro, com um crime, assim como aconteceu em fevereiro e em março. Maio, por sua vez, acumulou duas mortes violentas. Agosto, no entanto, foi o mês mais violento com seis assassinatos, sendo que quatro aconteceram de uma só vez, numa chacina.

Conceição da Barra, por sinal, é o sétimo município mais violento do Estado nos dez primeiros meses do ano. Na cidade, foram registrados 26 homicídios em 2021. É o terceiro onde ocorreram mais assassinatos no Norte do ES. O líder do ranking macabro na região é Linhares (58 homicídios neste ano), seguido de São Mateus (38).

E o topo da violência nos bairros permanece na Região Norte do Espírito Santo. Por coincidência, ambos estão em Linhares. Interlagos é o vice-líder, com 14 ocorrências, enquanto o bairro Aviso é o terceiro, com 12.