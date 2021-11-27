Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

O novo bairro campeão de violência no ES

Linhares deixou de ter a localidade onde ocorrem mais homicídios no Espírito Santo

Públicado em 

27 nov 2021 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Material apreendido em Braço do Rio, Conceição da Barra
Arma, munição e drogas apreendidos pela polícia em Braço do Rio, Conceição da Barra Crédito: Divulgação/Sesp
Braço do Rio, em Conceição da Barra, é o novo bairro líder em violência no Espírito Santo. O distrito, de janeiro a outubro deste ano, acumula 16 homicídios dolosos - média de mais de uma caso por mês, segundo dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública.
A trajetória de violência na localidade do Norte do Estado começou em janeiro, com um crime, assim como aconteceu em fevereiro e em março. Maio, por sua vez, acumulou duas mortes violentas. Agosto, no entanto, foi o mês mais violento com seis assassinatos, sendo que quatro aconteceram de uma só vez, numa chacina.
Em setembro, houve três crimes contra a vida – sendo um duplo homicídio – e, em outubro, foram dois, o trágico e covarde caso em que dois irmãos menores foram assassinados.
Conceição da Barra, por sinal, é o sétimo município mais violento do Estado nos dez primeiros meses do ano. Na cidade, foram registrados 26 homicídios em 2021. É o terceiro onde ocorreram mais assassinatos no Norte do ES. O líder do ranking macabro na região é Linhares (58 homicídios neste ano), seguido de São Mateus (38).

Veja Também

Crianças são assassinadas a tiros em Conceição da Barra

E o topo da violência nos bairros permanece na Região Norte do Espírito Santo. Por coincidência, ambos estão em Linhares. Interlagos é o vice-líder, com 14 ocorrências, enquanto o bairro Aviso é o terceiro, com 12.
A região que mais atrai investimentos no Espírito Santo é também uma das mais violentas do Estado. Alguma coisa não está fora da ordem?

Veja Também

Choramos por quedas de avião, mas não lamentamos chacinas na periferia

Cariacica fica 28 dias sem homicídios, a melhor marca em 20 anos

Os avanços necessários para aumentar a elucidação de homicídios no país

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Conceição da Barra Linhares São Mateus Segurança Pública Sesp
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 chás que ajudam a aliviar cólicas e desconfortos menstruais
Imagem de destaque
Maxiane e Jonas chamam atenção em comercial com apelidos dados no BBB 26
CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados