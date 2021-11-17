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Leonel Ximenes

Cariacica fica 28 dias sem homicídios, a melhor marca em 20 anos

Em novembro, até agora, apenas um assassinato foi registrado na cidade

Públicado em 

17 nov 2021 às 13:07
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Secretário estadual da Segurança Pública, Alexandre Ramalho (no centro, de costas) orienta policiais antes de uma operação em Cariacica
Secretário estadual da Segurança Pública, Alexandre Ramalho (no centro, de costas) orienta policiais antes de uma operação em Cariacica Crédito: Sesp/Divulgação
Pela primeira vez nos últimos 20 anos, início da série histórica de contagem diária de homicídios no município, Cariacica passou por um período de quase um mês sem assassinatos. Foram 28 dias sem mortes violentas, entre 13 de outubro e 11 de novembro. A sequência foi interrompida por um homicídio ocorrido no bairro Flexal II.
Aliás, o mês de outubro apresentou também uma queda significativa nos registros desse tipo de crime na cidade, com seis assassinatos, o melhor resultado do ano, junto com o mês de julho. Em novembro, apenas um homicídio aconteceu em 16 dias até aqui. Com isso, no acumulado do ano, até 16 de novembro, houve 25% de redução nas mortes violentas.
Apesar disso, Cariacica, com 117 homicídios neste ano, ainda é a terceira cidade em violência letal no Estado, atrás, por enquanto, de Serra e Vila Velha, com 121 e 120 assassinatos, respectivamente.
A Secretaria de Estado da Segurança (Sesp) atribui os bons números recentes às operações integradas entre as forças de Segurança Pública, ao Programa Estado Presente, e à participação da Prefeitura de Cariacica nessas ações, além da prisão de lideranças do tráfico de drogas por parte da Polícia Civil e das ações de ostensividade da Polícia Militar.

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No último final de semana, por exemplo, equipes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica levaram para a cadeia o alvo número um da unidade. O traficante Leonardo de Oliveira, o Leozinho, chefe da organização criminosa que atua no bairro Padre Gabriel e responsável por comandar ataques a rivais, foi capturado pelos policiais na madrugada deste domingo (14), em frente a uma casa de shows no bairro Rio Branco, também no município.
Em ações conjuntas neste ano, as Polícia Civil e Polícia Militar já prenderam mais de 100 criminosos envolvidos em homicídios em Cariacica. Também foram apreendidas 332 armas de fogo.

NOVEMBRO COM BONS RESULTADOS ATÉ AGORA

O mês de novembro vem sendo o melhor do ano em relação aos assassinatos. Foram 29 homicídios registrados em 16 dias no Estado. No mesmo período do ano passado, já haviam sido registrados 56; e novembro de 2020 fechou com 98 casos. Com isso, o índice de redução dos homicídios, que estava em 1,6%, já chega a 4,2% até aqui.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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