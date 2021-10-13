Metade dos homicídios no ES fica sem explicação

O Espírito Santo
consegue elucidar 49% dos homicídios dolosos, de acordo com levantamento do Instituto Sou da Paz. Segundo o Instituto, o indicador de esclarecimento é de 44% no Brasil. Nesta edição, foram solicitados via Lei de Acesso à Informação dados de homicídios que aconteceram em 2018 e esclarecidos até 2019.
O Estado está entre as unidades da federação que têm média eficácia na resolução dos crimes. Apenas quatro Estados têm alta eficácia na resolução: Mato Grosso do Sul
(89%), Santa Catarina (83%), Distrito Federal (81%) e Rondônia (74%).
Na classificação geral, o Espírito Santo é o sétimo colocado na resolução dos crimes, com uma média um pouco maior do que a nacional. O levantamento, entretanto, destaca a evolução da política de segurança capixaba no esclarecimento de crimes: “É importante frisar que ao longo de quatro edições, somente duas unidades da federação apresentaram aumentos contínuos no esclarecimento de homicídios: Espírito Santo e Rondônia”.
Na ponta de baixo, os resultados são trágicos. O Paraná
, último colocado, só consegue resolver 12% dos homicídios dolosos, enquanto o Rio de Janeiro, 14%.