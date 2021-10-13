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Leonel Ximenes

Metade dos homicídios no ES fica sem explicação

Espírito Santo  é o sétimo colocado na resolução dos crimes, com uma média um pouco maior do que a nacional

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 10:10

Públicado em 

13 out 2021 às 10:10
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP): 49% de resolução de crimes Crédito: Fernando Madeira
Espírito Santo consegue elucidar 49% dos homicídios dolosos, de acordo com levantamento do Instituto Sou da Paz. Segundo o Instituto, o indicador de esclarecimento é de 44% no Brasil. Nesta edição, foram solicitados via Lei de Acesso à Informação dados de homicídios que aconteceram em 2018 e esclarecidos até 2019.
O Estado está entre as unidades da federação que têm média eficácia na resolução dos crimes. Apenas quatro Estados têm alta eficácia na resolução: Mato Grosso do Sul (89%), Santa Catarina (83%), Distrito Federal (81%) e Rondônia (74%).

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Na classificação geral, o Espírito Santo é o sétimo colocado na resolução dos crimes, com uma média um pouco maior do que a nacional. O levantamento, entretanto, destaca a evolução da política de segurança capixaba no esclarecimento de crimes: “É importante frisar que ao longo de quatro edições, somente duas unidades da federação apresentaram aumentos contínuos no esclarecimento de homicídios: Espírito Santo e Rondônia”.
Na ponta de baixo, os resultados são trágicos. O Paraná, último colocado, só consegue resolver 12% dos homicídios dolosos, enquanto o Rio de Janeiro, 14%.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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crime espírito santo homicídio Segurança Pública
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