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Leonel Ximenes

Setembro tem menos homicídios no ES, mas queda no ano é de apenas 1,5%

Três grandes municípios da Grande Vitória conseguiram reduzir o índice de assassinatos nos nove primeiros meses de 2021

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 02:05

Públicado em 

01 out 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Esquadrão antibomba da Polícia Militar é acionado para detonar granada artesanal no bairro Andorinhas, em Vitória. No interior do artefato haviam pregos e outros objetos perfurantes
Carro da PM patrulha Andorinhas, em Vitória, local de conflito entre traficantes Crédito: Fernando Madeira
Setembro de 2021 foi menos violento do que o mesmo mês do ano passado no Espírito Santo. Foram registrados 85 homicídios contra 95 em 2020 - queda de 10,52%. Contudo, a redução do índice acumulado do ano é muito pequena: 1,57%.
De janeiro a setembro de 2021, foram contabilizadas 820 mortes violentas no Espírito Santo, contra 833 no ano passado, o que leva à retração de 1,57%. A queda em setembro, da alçada de 10%, ajudou a aliviar a pressão da escalada de ocorrências, contudo o cenário ainda é de vigilância e monitoramento.
No apanhado geral, três regiões apresentam aumento de homicídios. A maior alta acontece no Noroeste. Por lá, os crimes cresceram 34,1%, passando de 91 para 122. Já no Norte, essa subida foi de 17,7% (de 147 para 173), enquanto no Sul o acréscimo foi da ordem de 12,8% (de 79 para 70).
Considerando a média atual, o Espírito Santo teve 91 assassinatos a cada mês. Caso essa média se repita nos meses subsequentes (outubro, novembro e dezembro), o Estado terminaria com 1.093 assassinatos.
Entretanto, o conceito da mediana ajuda a entender melhor os próximos desafios do Estado, em termos estatísticos. O resultado da mediana atual é de 86. Isso quer dizer que metade dos resultados de crimes foram menores do que esse valor, mas a outra metade foi maior, o que não deixa a segurança capixaba num panorama tranquilo.

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Para efeito de comparação, o Estado já teve momentos mais tranquilos na segurança ao longo deste ano. No primeiro semestre, a retração de assassinatos era de 8,25% (594 crimes, em 2020, contra 545 deste ano).

VITÓRIA TEM EMPATE DE HOMICÍDIOS

Grande Vitória contribuiu para a redução de crimes em setembro. No ano passado, aconteceram 47 homicídios, ante 38 de 2021. Ainda assim, um local tem exigido atenção das autoridades de segurança pública: Vitória.
A Capital tem empate de crimes em relação ao mesmo período do ano passado: 52. Em setembro, foram quatro homicídios, ao longo de um mês que mais uma vez teve intensos registros de tiroteios e escolas fechadas por causa da violência, dentre outros problemas resultantes do tráfico de drogas.
Nos primeiros nove meses do ano, a Grande Vitória registra queda de 16,28% dos assassinatos (de 479 para 401). A maior retração foi registrada em Vila Velha, de 20,8% (de 125 para 99), seguida por Cariacica, com 18,51% (de 135 para 110), e pela Serra, com 16,67% (de 126 para 105).
Outra região que apresentou queda nos indicadores gerais foi a Serrana. Por lá, a redução é da alçada de 2,17% ou um homicídio: de 46 crimes para 45.

SINAL VERMELHO NO INTERIOR DO ESTADO

Embora haja redução nos grandes bolsões da região metropolitana, outras cidades demandam cuidados extremos. É o caso de Linhares. Por lá, os crimes subiram 24%, indo de 50 assassinatos para 62. Outras cidades da região apresentaram expressivos aumentos: Sooretama, Rio Bananal, São Mateus, Conceição da Barra e Jaguaré.

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Já no Noroeste, os destaques negativos ficam com Pinheiros, que viu os assassinatos saltarem de 10 para 17, e Nova Venécia, de nove para 17.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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homicídio Linhares Segurança Pública Sesp Vitória (ES)
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