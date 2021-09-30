Policiais devem combater a violência, não propagá-la ainda mais

Vídeo mostra PM agredindo mulher com socos e joelhadas no ES Crédito: Reprodução

O episódio lamentável expõe o despreparo para a abordagem, que exige dos profissionais envolvidos a adoção de protocolos específicos para esse tipo de atendimento. É preciso, acima de tudo, autocontrole. O tratamento dado à mulher deveria ser humanizado, mesmo que demandasse a imobilização diante da resistência da paciente.

Os militares alegam ter agido em legítima defesa, uma vez que ela teria atacado um deles com uma mordida. Não é um trabalho fácil; se a polícia teve de ser envolvida na internação, tudo indica que os profissionais do Samu tiveram mesmo contratempos durante o atendimento. O que não justifica o uso da violência.

A dignidade das pessoas deve ser a protagonista mesmo nessas situações extremas, inclusive a dos próprios policiais. A devida apuração e a consequente punição à atitude individual dos policiais (apenas um deles aparece de fato agredindo a paciente) é premente. Mas a própria corporação precisa tomar esses casos como aprendizado: policiais vivem em situações-limite, inquestionavelmente, e precisam estar mais preparados para elas. Ações policiais precisam ser medidas, calculadas, em qualquer tipo de ocorrência. Se não estão alinhadas a padrões humanizados, precisam ser aprimoradas.

Contudo, não é possível camuflar o erro: as imagens mostram uma postura incompatível com agentes da lei em qualquer situação, mesmo em abordagens a criminosos. No caso de um atendimento psiquiátrico, as exigências de uma conduta menos ameaçadora são ainda maiores, por tratarem de pessoas em situações delicadas de saúde mental. As imagens são a maior prova de que casos assim exigem profissionais mais preparados.