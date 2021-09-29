PMs de vídeo que mostra agressão a mulher em Guarapari são afastados

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Na entrevista, o tenente-coronel explicou que o inquérito policial é a primeira medida a ser tomada em situações como essas e que, posteriormente, será feita a análise das imagens e da conduta dos policiais. Marques explicou que, após o inquérito, pode ser instaurado um processo disciplinar e até uma ação penal.

"Todas as provas e imagens devem seguir o processo legal. A Polícia Militar é extremamente legalista, a sociedade deve estar certa de que os bons e os maus policiais são punidos por atos dolosos e até no descuido no atendimento à população. Então, a medida adotada inicialmente é o inquérito e seus desdobramentos, que pode ser um processo disciplinar e, depois, um encaminhamento para a Justiça Militar para que tudo seja analisado pelo Ministério Público Militar e, provavelmente, vire uma ação penal", disse.

O tenente-coronel Marques, da Corregedoria da PM, afirmou que foi aberto um inquérito policial Crédito: Fernando Estevão/TV Gazeta

Marques classificou a ação dos militares como "desdobramento" do acionamento e disse que eles ainda serão ouvidos pela corregedoria. De acordo com o tenente-coronel, os policiais poderão responder por lesão corporal e também em processos disciplinares internos que, segundo ele, possuem penas mais severas.

"Quanto à ação policial, é um desdobramento. Eles foram chamados para apoiarem o Samu e aí se desdobrou naquele trecho de vídeo. Por isso, é necessário colher provas para que os policiais respondam com amplo direito de resposta. Eles vão ser chamados para serem ouvidos. Eles podem ser processados criminalmente por lesão corporal, uma pena média de dois a cinco anos e podem responder aos procedimentos disciplinares, com penas mais severas", acrescentou.

"INACEITÁVEL", DIZ CASAGRANDE

"Inaceitável." É assim que o governador Renato Casagrande (PSB) definiu a conduta do policial militar flagrado, em vídeo, dando socos e joelhadas em uma mulher no último sábado (25), em um bairro de Guarapari. Em publicação feita nas redes sociais nesta terça-feira (28), o chefe do governo do Espírito Santo garante ter pedido "apuração rigorosa e providências imediatas" ao Comando Geral da Polícia Militar.

Inaceitável. Determinei ao Comando Geral da Polícia Militar a apuração rigorosa e providências imediatas referente aos fatos registrados em Guarapari, no último sábado, que tiveram os vídeos divulgados hoje. A conduta em evidência não representa os valores da nossa polícia. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) September 28, 2021

POLICIAIS DÃO VERSÃO PARA ABORDAGEM

A Associação de Cabos e Soldados divulgou na manhã desta quarta-feira (29) a versão dos policiais militares envolvidos no caso que terminou com as agressões à idosa. Segundo a publicação, os militares teriam agido em legítima defesa, uma vez que a idosa teria atacado um deles com uma mordida.

"No último sábado, 25 de setembro, dois policiais do 10º Batalhão da PMES foram chamados para dar apoio a uma ocorrência do SAMU, na qual uma mulher com transtornos mentais em surto agrediu sua vizinha com um golpe de faca. Os policiais acionados chegaram ao local e abordaram a mulher, que reagiu a abordagem dos militares de forma agressiva, desferindo uma mordida em um dos nossos policiais presente na ocorrência. Diante da resistência da envolvida, os militares em legítima defesa, de forma mais enérgica, imobilizaram a mulher", diz a nota divulgada.

VEJA A NOTA DA PM NA ÍNTEGRA

Na tarde do último sábado (25), policiais militares foram acionados para dar apoio a socorristas do Samu que aguardaram para realizar a internação compulsória de uma paciente que estava em surto e agressiva no bairro Lameirão, em Guarapari. Foi dado o apoio e a mulher entregue à equipe do Serviço de Atendimento para dar o devido encaminhamento. Assim que a PM tomou conhecimento das imagens, um Inquérito Policial Militar foi aberto pela Corregedoria para apurar o fato e a conduta dos militares.

VEJA A NOTA DA SESA NA ÍNTEGRA

A Secretaria da Saúde informa que a paciente foi transferida, no último domingo (26), para a unidade estadual de referência para atendimento psiquiátrico, o Hospital de Atenção Clínica (HEAC), onde ela está sendo assistida e recebendo atendimento especializado. Esclarece que a direção do Hospital tenta contato com o número de celular cadastrado, mas ninguém atende.

A Sesa esclarece ainda que a porta de entrada da Rede de Atenção Psicossocial é a Atenção Primária em Saúde, ou seja, os municípios. Os pacientes são atendidos e acompanhados nas Unidade Básica de Saúde e pelas Equipes de Saúde da Família. Os casos graves são encaminhados para atenção especializada e são atendidos nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) que, em suas diferentes modalidades, dão suporte para os demais pontos de atenção e realizam o acompanhamento de transtornos mentais graves e persistentes. Em caso de surto psiquiátrico, é preciso acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), para ser encaminhado para o atendimento de urgência e emergência.

A Sesa conta hoje com leitos Psiquiátricos para adultos, no Hospital de Atenção Clínica – HEAC e no Centro de Atendimento Psiquiátrico Aristides Alexandre Campos – CAPAAC, e leitos de saúde mental infantojuvenis no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba). Além dos leitos próprios, a Sesa conta também com os filantrópicos contratualizados e clínicas credenciadas para atender aos pacientes utilizando o Protocolo Estadual de Classificação de Risco em Saúde Mental para definição de prioridade clínica para internação. São 220 leitos disponibilizados para atendimento na rede privada dentro do Edital de Credenciamento da Sesa que hoje conta com 14 clínicas com contrato em vigor.