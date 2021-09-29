PM que se negou a atender ordem judicial se entrega após 15h de negociação no ES

O cumprimento de um mandado de busca e apreensão de duas armas na casa de um sargento reformado, de 67 anos, da Polícia Militar mobilizou o Batalhão de Missões Especiais (BME) por cerca de 15 horas. Esse foi o tempo que durou a negociação.
Por volta das 15h desta terça-feira (28), policiais do 4º Batalhão foram à casa do aposentado para cumprir a ordem judicial. O motivo da apreensão não foi informado. O militar ficou nervoso com a presença dos colegas, se negou a entregar as armas e se trancou.
Por volta das 16h, policiais do BME foram chamados para a negociação, que durou até a manhã desta quarta (29). Por volta das 7h, o sargento decidiu entregar as armas e ele foi encaminhado para a delegacia.
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta