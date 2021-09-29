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Vila Velha

PM que se negou a atender ordem judicial se entrega após 15h de negociação no ES

A PM foi à casa do policial aposentado cumprir mandado de busca e apreensão de duas armas por volta das 15h desta terça-feira (28). O caso teve desfecho na manhã desta quarta-feira (29)

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 09:39

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

29 set 2021 às 09:39
PM se nega a cumprir ordem da Justiça em Vila Velha
PM se nega a cumprir ordem da Justiça em Vila Velha Crédito: Caique Verli
O cumprimento de um mandado de busca e apreensão de duas armas na casa de um sargento reformado, de 67 anos, da Polícia Militar mobilizou o Batalhão de Missões Especiais (BME) por cerca de 15 horas. Esse foi o tempo que durou a negociação.
Por volta das 15h desta terça-feira (28), policiais do 4º Batalhão foram à casa do aposentado para cumprir a ordem judicial. O motivo da apreensão não foi informado. O militar ficou nervoso com a presença dos colegas, se negou a entregar as armas e se trancou.
Por volta das 16h, policiais do BME foram chamados para a negociação, que durou até a manhã desta quarta (29). Por volta das 7h, o sargento decidiu entregar as armas e ele foi encaminhado para a delegacia.
PM que se negou a atender ordem judicial se entrega após horas de negociação no ES
PM que se negou a atender ordem judicial se entrega após 15h de negociação no ES Crédito: Roberto Pratti/TV Gazeta
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta

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