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Cariacica

Motorista é sequestrado, foge e acaba confundido com ladrão no ES

Um motorista foi rendido em Cariacica nesta terça (28). Para fugir dos criminosos, ele pulou um muro, subiu em uma árvore e foi confundido com ladrão

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 07:58

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

29 set 2021 às 07:58
Guarda Municipal de Viana recupera veículo roubado
Guarda Municipal de Viana recupera veículo roubado Crédito: Divulgação/Guarda Municipal
Rendido por três bandidos, um motorista de aplicativo, de 30 anos, foi assaltado e sequestrado durante uma corrida no bairro Vila Independência, em Cariacica, por volta das 20h desta terça-feira (28). Um dos bandidos fingiu ser passageiro para atrair o alvo.
Ele contou à reportagem da TV Gazeta que um homem acionou o aplicativo e pediu uma corrida do bairro Vila Independência até o bairro Vila Rica. Quando chegou ao endereço indicado com seu Renault Kwid branco, percebeu que eram três pessoas.
Durante o trajeto, o trio anunciou o assalto e ordenou que o motorista fosse para o porta-malas. Quando já estava no compartimento, o refém fez uma manobra com o corpo e impediu que a porta fosse completamente fechada.
Ao assumirem a direção do carro, os criminosos seguiram para Vila Betânia, em Viana. No momento em que o condutor reduziu a velocidade para passar em um quebra-molas, o motorista de aplicativo fugiu. Os ladrões notaram e perseguiram a vítima.
Motorista é sequestrado, foge e acaba confundido com ladrão no ES

3 BANDIDOS

RENDERAM O MOTORISTA DE APLICATIVO
Assustado e com medo de ser alcançado, o homem pulou o muro de uma residência e se escondeu em uma árvore. Os ladrões fugiram no Renault Kwid. Moradores perceberam a movimentação e acionaram a polícia, acreditando que se tratava de um ladrão.
A Guarda Municipal de Viana foi ao local e identificou a vítima. Quando os agentes chegaram, o motorista rendido contou que tinha sido assaltado e informou que o carro dele tinha localizador.
O veículo foi encontrado no bairro São Geraldo, em Cariacica, pela Guarda Municipal e policiais militares. Todos os pertences da vítima foram levados pelos assaltantes. O caso foi registrado na Delegacia Regional de Cariacica. 
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta
Guarda Municipal de Viana recupera veículo roubado
Guarda Municipal de Viana recupera veículo roubado Crédito: Divulgação/Guarda Municipal

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