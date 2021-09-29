Guarda Municipal de Viana recupera veículo roubado Crédito: Divulgação/Guarda Municipal

Rendido por três bandidos, um motorista de aplicativo, de 30 anos, foi assaltado e sequestrado durante uma corrida no bairro Vila Independência, em Cariacica , por volta das 20h desta terça-feira (28). Um dos bandidos fingiu ser passageiro para atrair o alvo.

Ele contou à reportagem da TV Gazeta que um homem acionou o aplicativo e pediu uma corrida do bairro Vila Independência até o bairro Vila Rica. Quando chegou ao endereço indicado com seu Renault Kwid branco, percebeu que eram três pessoas.

Durante o trajeto, o trio anunciou o assalto e ordenou que o motorista fosse para o porta-malas. Quando já estava no compartimento, o refém fez uma manobra com o corpo e impediu que a porta fosse completamente fechada.

Ao assumirem a direção do carro, os criminosos seguiram para Vila Betânia, em Viana. No momento em que o condutor reduziu a velocidade para passar em um quebra-molas, o motorista de aplicativo fugiu. Os ladrões notaram e perseguiram a vítima.

Your browser does not support the audio element. Motorista é sequestrado, foge e acaba confundido com ladrão no ES

3 BANDIDOS RENDERAM O MOTORISTA DE APLICATIVO

Assustado e com medo de ser alcançado, o homem pulou o muro de uma residência e se escondeu em uma árvore. Os ladrões fugiram no Renault Kwid. Moradores perceberam a movimentação e acionaram a polícia, acreditando que se tratava de um ladrão.

A Guarda Municipal de Viana foi ao local e identificou a vítima. Quando os agentes chegaram, o motorista rendido contou que tinha sido assaltado e informou que o carro dele tinha localizador.

O veículo foi encontrado no bairro São Geraldo, em Cariacica, pela Guarda Municipal e policiais militares. Todos os pertences da vítima foram levados pelos assaltantes. O caso foi registrado na Delegacia Regional de Cariacica.

Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta