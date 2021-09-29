Preso acusado de mandar matar a ex-mulher por divisão de bens em Viana

Elci Rodrigues Stuckim (esquerda) é suspeito de contratar Ney Eduardo Bazilio (direita) para matar a ex-mulher Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O crime aconteceu no dia 8 de agosto de 2020. Lizabeth foi encontrada morta com marcas de tiros em um local ermo e só foi identificada pela família dez dias após o assassinato. Além de Elci, que é apontado como executor, Ney Eduardo Bazilio, de 44 anos, também foi preso.

As investigações da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher apontaram que o crime foi encomendado por Elci, que contratou Ney Eduardo para matar sua ex-mulher. Segundo a titular da DHPM, delegada Raffaela Aguiar, a investigação começou a partir da identificação da vítima pela família, já que não havia testemunhas e nem imagens de câmeras de videomonitoramento.

"Foi uma investigação extremamente complexa, porque a vítima estava sem identificação e o corpo em lugar totalmente ermo, usualmente utilizado para manobras de caminhão", disse a delegada. As prisões dos suspeitos aconteceram em operações sigilosas em julho deste ano.

Lizabeth Garcia Queiroz tinha 49 anos e morava em Vila Velha Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Ney Eduardo foi preso no dia 29 de julho, em Santa Maria de Jetibá, no interior do Estado. Já a prisão de Elci aconteceu uma semana antes, dia 22 de julho, em Vila Velha. Nas buscas, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 mm e munição. O suspeito de executar Lizabeth tinha autorização para posse de arma de fogo.

A Polícia Civil informou que, em depoimento, que Elci não apenas confessou o crime, mas todas as circunstâncias do assassinato, assim como a dinâmica e a motivação. Ainda segundo a PC, ele negou ser o mandante do crime, mas confessou o motivo para matar a ex-mulher: a divisão dos bens do casal, que se tornou motivo de disputa após o término do relacionamento.

RELEMBRE O CRIME

Segundo a família, Lizabeth era aposentada e morava sozinha há um ano e meio em uma casa no bairro Ataíde, em Vila Velha. Um dia antes do crime, ela ligou para o filho avisando que iria para um evento da igreja no fim de semana e que só voltaria na segunda-feira.

O filho também contou que tentou contato com o celular da mãe no dia que ela disse que retornaria para casa, mas o telefone estava desligado. Como ela iria para uma área rural com dificuldade de sinal de celular, a família pensou que a mulher ainda não tinha voltado.

Depois de passarem mais dias sem nenhuma notícia, a família começou uma busca pelo paradeiro de Lizabeth até o reconhecimento do corpo no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

PRESOS E DENUNCIADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

O inquérito policial foi concluído e os suspeitos foram denunciados pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e são réus no processo que tramita na 3ª Vara Criminal de Viana.

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), os dois estão presos no Centro de Detenção Provisória de Viana 2. A reportagem não conseguiu contato com as defesas dos presos.