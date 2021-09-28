Vídeo: idosa de muleta é assaltada a caminho da igreja em Cariacica

Aos 82 anos e usando muleta, Aldéa Venturott Ferreira havia acabado de sair de casa para ir à igreja. Enquanto estava no caminho para a missa de domingo, porém, um homem passou por ela e teve uma atitude covarde: sem ligar para a idade avançada e a dificuldade de locomoção, ele assaltou a idosa no bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica.
O assalto aconteceu na manhã do dia 22 de agosto deste ano, mas o vídeo foi divulgado pela família somente nesta terça-feira (28). Na gravação feita por uma câmera de segurança dá para ver o assaltante arrancando a bolsa da vítima e fugindo de bicicleta em seguida.
Filho da idosa, o aposentado Robson Ferreira Venturrot contou que a mãe ficou desesperada. "Como eu moro perto, ela foi até a minha casa pedir ajuda. Ela estava muito nervosa e chorando", lembrou, reforçando que a vítima tem dificuldade para andar e sempre usa a muleta quando precisa sair.
No assalto, Aldéa perdeu o celular, a carteira, as chaves de casa e os óculos. "Ela ficou abalada, mas a acalmei dizendo que ela perdeu bens, mas que não caiu, não se machucou. Quando o cara puxou a bolsa, poderia ter machucado o ombro dela, mas nada de pior aconteceu", comentou o filho.
No mesmo dia do assalto, o vizinho que mora em uma casa onde há uma câmera de segurança instalada enviou o vídeo no grupo de moradores do bairro e a família fez um boletim de ocorrência. Aldéa, no entanto, continuou sentindo medo. "Ela diminuiu as saídas, mas está transitando. Não tem jeito, a vida continua", disse Robson.
POLÍCIA IDENTIFICOU SUSPEITO E RECUPEROU CELULAR
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado no 16º Distrito Policial, no bairro Vera Cruz, em Cariacica. O inquérito policial instaurado na ocasião foi concluído nesta terça-feira (28) e suspeito — já identificado — indiciamento por roubo. O nome dele não foi divulgado.
"O indiciamento será encaminhado à Justiça, pedindo a prisão do suspeito, que não foi localizado. Se deferido (o pedido de prisão), qualquer agência de segurança poderá cumprir o mandado", explicou a PC. O celular da vítima foi recuperado com outras pessoas que haviam comprado sem ciência do roubo, e devolvido à vítima.
Idosa de muleta é assaltada a caminho da igreja em Cariacica