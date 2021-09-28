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Delegado do ES mata suspeito durante tentativa de assalto em SP

O policial civil Peterson Gimenis, de 39 anos, estava na casa de amigos quando o bandido anunciou o assalto na tarde do último domingo (26), em Campinas

Publicado em 28 de Setembro de 2021 às 12:35

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

28 set 2021 às 12:35
Delegado reage a assalto em Campinas (SP)
Delegado reage a assalto em Campinas (SP) Crédito: Montagem/Divulgação
O delegado da Polícia Civil do Espírito Santo, Peterson Gimenis, de 39 anos, matou um suspeito durante uma tentativa de assalto no bairro DIC, em Campinas, no Estado de São Paulo. O crime aconteceu às 18h26 do último domingo (26).
Peterson contou que está na cidade a passeio, na casa de amigos. Ele foi rendido por um homem, de 25 anos, no momento em que arrumava malas em um veículo estacionado na Rua Luís Grigoleto, em frente ao imóvel onde ficou hospedado.
"Eu estava arrumando malas, quando fui surprendido por um indivíduo. Ele anunciou o assalto e falou: 'Perdeu. Fica, fica'. Eu corri em direção à casa e fui buscar a pistola 9mm, de carga da Polícia Civil do Espírito Santo"
Peterson Gimenis - Delegado da PC do ES
Além de Peterson, havia outras quatro pessoas na residência, incluindo uma criança de 2 anos. Todas elas foram rendidas quando o suspeito entrou na cozinha, armado com uma pistola calibre 380.
"Peguei minha arma e me escondi atrás de um balcão para municiar ela. Nesse mesmo instante, ele apareceu atrás de mim na cozinha, rendendo as demais pessoas que estavam próximas da pia. Momento em que houve um confronto. Ele também tentou efetuar disparos, porém a arma dele não funcionou", relembra o policial.

11 TIROS

FORAM EFETUADOS PELO DELEGADO
O delegado atirou 11 vezes contra o suspeito. Desses, nove atingiram o invasor. "Ele tentava a todo instante disparar contra mim, por isso foi necessário efetuar vários disparos até eu certeza que [ele] não estava mais tentando atirar", explica.
Em nove anos de atuação como delegado, Peterson conta que nunca tinha vivido situação semelhante a essa. Segundo ele, nenhum morador da casa ficou ferido durante a tentativa de assalto. 
"O pessoal ficou muito assustado, com medo, traumatizado. Aqui em Campinas, a criminalidade é mais violenta, é muito comum esse tipo de assalto"
Peterson Gimenis - Delegado

O QUE DIZ A POLÍCIA

Por nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo relatou que "a Polícia Militar e o socorro médico foram acionados, e constataram a morte do rapaz no local". O caso foi registrado durante o plantão da 2ª Delegacia Seccional de Campinas.
"As armas utilizadas na ação foram apreendidas, bem como o telefone celular do criminoso. Foi realizada perícia no local e o caso foi registrado como roubo, homicídio simples e legítima defesa no plantão da 2ª Seccional de Campinas", informa a nota.
A Polícia Civil do Espírito Santo informou que o caso está sendo acompanhado pela Corregedoria da corporação.

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