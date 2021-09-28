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Cariacica

PM apreende mais de 2 mil pinos de cocaína no Morro do Quiabo

O material apreendido nesta segunda-feira (27) foi entregue à Delegacia Regional de Cariacica. A equipe do K9 participou da ação

Publicado em 28 de Setembro de 2021 às 10:55

Publicado em 

28 set 2021 às 10:55
Cocaína apreendida pelo polícia no Morro do Quiabo, em Cariacica
Cocaína apreendida pelo polícia no Morro do Quiabo, em Cariacica Crédito: Divulgação/Polícia Civil
No final da tarde desta segunda-feira (27), policiais militares da Força Tática do 7º Batalhão, com apoio da equipe do K9, apreenderam 2.054 pinos de cocaína durante patrulhamento no bairro Porto Novo, em Cariacica.
As guarnições da Força Tática realizavam patrulhamento a pé na localidade conhecida como Morro do Quiabo, quando se depararam com dois indivíduos em um beco da região, que fugiram logo que visualizaram os militares. Foi realizado o acompanhamento dos suspeitos, no entanto, eles conseguiram fugir, tomando destino ignorado, quando entraram por uma região de mata.
Ao refazer o trajeto percorrido pelos indivíduos, os policiais encontraram três cargas de cocaína, contendo 78 pinos. Por ter conhecimento de que a região seria utilizada para o preparo e comércio de entorpecentes, foi solicitado apoio da equipe K9 e aplicaram no local a cadela de faro Bella, que durante as buscas conseguiu encontrar escondido no meio da vegetação uma vasta quantidade de materiais para embalo das drogas, além de um balde contendo mais 1.976 pinos de cocaína.
O material foi apreendido e entregue à Delegacia Regional de Cariacica.

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