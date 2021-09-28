PM apreende mais de 2 mil pinos de cocaína no Morro do Quiabo

As guarnições da Força Tática realizavam patrulhamento a pé na localidade conhecida como Morro do Quiabo, quando se depararam com dois indivíduos em um beco da região, que fugiram logo que visualizaram os militares. Foi realizado o acompanhamento dos suspeitos, no entanto, eles conseguiram fugir, tomando destino ignorado, quando entraram por uma região de mata.

Ao refazer o trajeto percorrido pelos indivíduos, os policiais encontraram três cargas de cocaína, contendo 78 pinos. Por ter conhecimento de que a região seria utilizada para o preparo e comércio de entorpecentes, foi solicitado apoio da equipe K9 e aplicaram no local a cadela de faro Bella, que durante as buscas conseguiu encontrar escondido no meio da vegetação uma vasta quantidade de materiais para embalo das drogas, além de um balde contendo mais 1.976 pinos de cocaína.