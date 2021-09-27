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Faria entrega em Ourimar

Após 10 meses, caso de motoboy que sumiu na Serra ainda é mistério

Emerson Arruda Vieira, de 27 anos, trabalhava em uma farmácia e desapareceu após sair para fazer uma entrega em Ourimar, em 9 de novembro do ano passado

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 19:50

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

27 set 2021 às 19:50
Emerson Arruda Vieira tem um filho de apenas três anos de idade
Emerson Arruda Vieira com o filho: motoboy está desaparecido desde 9 de novembro de 2020 Crédito: Acervo pessoal
Após mais de 10 meses, o desaparecimento do motoboy Emerson Arruda Vieira, de 27 anos, em 9 de novembro de 2020 após sair para levar um remédio no condomínio Ourimar, na Serra, continua sem um desfecho. A esposa dele desabafou que se sente sem voz e sem respostas: "Fui furtada no direito de ter minha família", disse a mulher, que não terá o nome divulgado por questões de segurança.
Para ela é muito difícil seguir sabendo que seu filho está crescendo sem a presença do pai. "Ele está com quatro anos. Tento não chorar perto dele, mas ele sempre diz que o papai vai voltar, que não é para eu chorar, que o papai o levará para pescar. Para todo mundo ele diz que o papai sumiu trabalhando", lamentou.
"Os responsáveis continuam soltos e nada foi feito. Espero que sejam tomadas medidas, quero saber o que aconteceu com meu marido, onde ele está e por que ninguém foi preso ainda. Quero ter certeza que foi feita perícia na moto que ele usou e queria saber onde estão as imagens das câmeras de segurança"
X. - Esposa de Emerson
Em nota, a Polícia Civil afirmou que as investigações e as diligências da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD) estão em andamento, porém, até o momento ele não foi localizado.  Quem souber informações pode acionar a equipe de investigação da DEPD pelo telefone (27) 3137-9065. 
"Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", diz a nota enviada pela polícia.
A PC também foi questionada sobre o resultado da perícia na moto utilizada pelo trabalhador no dia em que ele desapareceu, já que a esposa da vítima alega que não houve investigação nesse sentido. Sobre o assunto, a corporação afirmou não haver outras informações que possam ser divulgadas.
Questionada pela reportagem com relação a imagens de câmeras de videomonitoramento que possam ajudam a esclarecer o ocorrido, a Prefeitura da Serra explicou que existem duas câmeras em Ourimar, sendo que uma delas está em manutenção para cabeamento de fibra ótica e a outra está funcionando normalmente.

RELEMBRE O CASO

O entregador Emerson Arruda Vieira, de 27 anos, está desaparecido desde o dia 9 de novembro do ano passado. Por volta das 9h, ele havia saído para realizar uma entrega de medicamento no Condomínio Ourimar, na Serra, e não mais foi visto. O local onde o motoboy deixaria os remédios já foi alvo de operações policiais e moradores já sofreram ameaças de traficantes que atuam no próprio condomínio. A Polícia Civil investiga o desaparecimento do entregador.
Emerson Arruda Vieira já trabalhou pintando casas e fazendo manutenção de ar condicionado
Emerson Arruda Vieira já trabalhou pintando casas e fazendo manutenção de ar-condicionado Crédito: Acervo pessoal
O entregador trabalhava há poucos dias em uma farmácia no bairro Feu Rosa, próximo ao Condomínio Ourimar. Funcionários que trabalham no local confirmaram à reportagem de A Gazeta que Emerson foi realizar a entrega com a moto da farmácia, porém não retornou como de costume.
Como não voltou para o trabalho, funcionários e pessoas próximas do entregador estranharam o sumiço do trabalhador. Emerson trabalhava no estabelecimento desde o dia 28 de outubro e os colegas de trabalho informaram que ele era prestativo e realizava as entregas rapidamente, sempre retornando para o estabelecimento.
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) já havia confirmado que o entregador não possui passagem no Sistema Judiciário do Estado.

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