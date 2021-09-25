Esquadrão Antibombas detona explosivo deixado em rua de Vitória

Bomba é encontrada no bairro Nova Palestina, em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A madrugada de Nova Palestina, região da Grande São Pedro, em Vitória , foi marcada por trocas de tiros. Pela manhã, por volta das 7 horas, a comunidade foi surpreendida com uma bomba em uma das ruas do bairro. O artefato de fabricação caseira foi encontrado por um morador.

A equipe do Esquadrão Antibombas da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) foi acionada e, por volta das 11 horas da manhã, conseguiu realizar a explosão do artefato, segundo informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta.

Moradores da região informaram que durante a madrugada, entre 3h e 4h, ouviram muitos disparos na região. E por volta das 7h um morador que caminhava na rua encontrou o artefato em meio a várias munições que haviam sido disparadas.

O soldado Kennedy Menezes, do Esquadrão Antibombas, informou que o artefato encontrado é semelhante a outros encontrados recentemente. “Temos encontrados muitos na Grande Vitória . Tem o mesmo padrão do que foi localizado em Andorinhas . Vamos fazer uma análise dos vestígios, mais criteriosa, para checar se foi produzida com o mesmo material”, explicou.

Bomba é encontrada no bairro Nova Palestina, em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Ele acrescentou ainda que, durante a explosão, ninguém foi atingido, por ter sido utilizado um contentor. “No artefato não tinha fragmentos, era só pólvora, mas poderia, até com uma movimentação por balanço, explodir”, disse.

HÁ DEZ DIAS, OUTRA BOMBA EM ANDORINHAS

O local onde estava o artefato fica ao lado da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Izaura Marques da Silva que, segundo a Secretaria de Educação de Vitória (Seme), estava atendendo os alunos por meio do serviço emergencial remoto naquela quarta.