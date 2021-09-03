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Força Tática

PM apreende submetralhadora e revólver no bairro Andorinhas, em Vitória

Um adolescente de 16 anos e 20 buchas de maconha também foram apreendidos durante o patrulhamento de militares da Força Tática
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

03 set 2021 às 13:19

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 13:19

Polícia apreendeu submetralhadora, revólver e munições em Andorinhas
Polícia apreendeu submetralhadora, revólver e munições em Andorinhas Crédito: Divulgação/PMES
Uma submetralhadora de calibre .380 e um revólver calibre .38 foram apreendidos pela Polícia Militar durante patrulhamento no bairro Andorinhas, em Vitória, na noite desta quinta-feira (2). Um adolescente de 16 anos, que estava com a submetralhadora, foi apreendido. Na ação, a PM também recolheu 20 buchas de maconha.
De acordo com a polícia, equipes da Força Tática foram até o bairro quando receberam informações de que integrantes de grupos criminosos rivais estariam em confronto na região conhecida como Mangue Seco. No local, os militares viram cinco homens em atitude suspeita, que fugiram. Os militares realizaram buscas e encontraram um revólver calibre 38 com seis munições que estava escondido na pedras, na orla do mangue.
Ainda durante o patrulhamento em Andorinhas, os militares ouviram barulhos de tiros vindos da direção da Avenida Leitão da Silva. Os agentes foram em direção à avenida e encontraram o adolescente, que havia se escondido em cima de uma laje. Além da submetralhadora,  de fabricação artesanal, 13 munições e um carregador foram apreendidos. Próximo ao local onde estava o jovem, os militares também encontraram 20 buchas de maconha.
Todo o material apreendido e o adolescente foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória.

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