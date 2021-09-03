PM apreende submetralhadora e revólver no bairro Andorinhas, em Vitória

Polícia apreendeu submetralhadora, revólver e munições em Andorinhas Crédito: Divulgação/PMES

Uma submetralhadora de calibre .380 e um revólver calibre .38 foram apreendidos pela Polícia Militar durante patrulhamento no bairro Andorinhas, em Vitória , na noite desta quinta-feira (2). Um adolescente de 16 anos, que estava com a submetralhadora, foi apreendido. Na ação, a PM também recolheu 20 buchas de maconha.

De acordo com a polícia, equipes da Força Tática foram até o bairro quando receberam informações de que integrantes de grupos criminosos rivais estariam em confronto na região conhecida como Mangue Seco. No local, os militares viram cinco homens em atitude suspeita, que fugiram. Os militares realizaram buscas e encontraram um revólver calibre 38 com seis munições que estava escondido na pedras, na orla do mangue.

Ainda durante o patrulhamento em Andorinhas, os militares ouviram barulhos de tiros vindos da direção da Avenida Leitão da Silva. Os agentes foram em direção à avenida e encontraram o adolescente, que havia se escondido em cima de uma laje. Além da submetralhadora, de fabricação artesanal, 13 munições e um carregador foram apreendidos. Próximo ao local onde estava o jovem, os militares também encontraram 20 buchas de maconha.