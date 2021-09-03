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Flagrante

Vídeo mostra irmãs furtando bolsa de R$ 1,3 mil em shopping de Vila Velha

As suspeitas foram autuadas em flagrante por furto qualificado e levadas ao presídio; bolsa é fabricada com couro de jacaré da Amazônia e, por isso, tem alto valor

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 12:36

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

03 set 2021 às 12:36
Vídeo flagra irmãs furtando bolsa de R$ 1,3 mil em shopping de Vila Velha
Vídeo flagra irmãs furtando bolsa de R$ 1,3 mil em shopping de Vila Velha Crédito: Reprodução/Câmeras de videomonitoramento
Câmeras de videomonitoramento flagraram o momento em que duas irmãs, de 45 e 48 anos, furtaram uma bolsa avaliada em R$ 1,3 mil de uma loja em um shopping na Praia da Costa, em Vila Velha, na noite desta quinta-feira (2). Aline Abreu da Silva e Monica Abreu da Silva foram autuadas em flagrante por furto qualificado e levadas ao presídio.
Nas imagens, é possível ver uma das mulheres colocando a bolsa que seria furtada dentro de uma outra bolsa maior, no momento em que a funcionária da loja se vira para pegar outro produto. A peça é considerada um artigo de luxo, pois é fabricada com couro de jacaré da Amazônia, segundo a loja. Confira abaixo:
Aline e Monica teriam entrado em pelo menos cinco lojas no shopping e tentado furtar objetos como roupas, perfumes e bolsas. As suspeitas não tiveram os nomes divulgados pela polícia, mas tiveram a identidade confirmada pela reportagem da TV Gazeta
Elas alegaram aos policiais que são donas de casa e moram no bairro Itaparica, também em Vila Velha. As irmãs foram levadas para a Delegacia Regional de Vila Velha e alegaram não saber que, mesmo devolvendo os produtos, ainda assim seriam presas. Ela acabaram autuadas pelos crimes.
Irmãs foram presas acusadas de roubo em shopping de Vila Velha
Irmãs foram presas acusadas de furto qualificado Crédito: Rodrigo Gomes
A advogada das irmãs conversou com a reportagem da TV Gazeta e informou que as suspeitas têm uma boa condição financeira e não entendeu o porquê de elas terem tentado cometer os furtos. As mulheres detidas não quiseram gravar entrevista.
Por meio de nota, a Polícia Militar informou que as irmãs foram localizadas ainda no interior do shopping, com os produtos furtados. Já a Polícia Civil informou que elas foram autuadas em flagrante por furto qualificado e levadas ao Centro de Triagem de Viana.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: LIBERADAS MEDIANTE FIANÇA

Na manhã desta sexta-feira (3), Aline Abreu da Silva e Mônica Abreu da Silva passaram por uma audiência de custódia. Na decisão, a Justiça concedeu liberdade provisória às duas mediante pagamento de fiança individual de R$ 2 mil e cumprimento de medidas cautelares, entre elas a proibição de frequentar o shopping e de estar fora de casa entre 20h e 6h.
Em nota enviada no final da tarde desta sexta-feira (3), a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), que é responsável pelo sistema prisional capixaba, informou que as irmãs foram liberadas do Centro Prisional de Cariacica, onde estavam detidas.

Atualização

03/09/2021 - 7:31
A Sejus informou que as irmãs foram liberadas. O texto foi atualizado.

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