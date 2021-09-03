Vídeo mostra irmãs furtando bolsa de R$ 1,3 mil em shopping de Vila Velha

Vídeo flagra irmãs furtando bolsa de R$ 1,3 mil em shopping de Vila Velha Crédito: Reprodução/Câmeras de videomonitoramento

Nas imagens, é possível ver uma das mulheres colocando a bolsa que seria furtada dentro de uma outra bolsa maior, no momento em que a funcionária da loja se vira para pegar outro produto. A peça é considerada um artigo de luxo, pois é fabricada com couro de jacaré da Amazônia, segundo a loja. Confira abaixo:

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Aline e Monica teriam entrado em pelo menos cinco lojas no shopping e tentado furtar objetos como roupas, perfumes e bolsas. As suspeitas não tiveram os nomes divulgados pela polícia, mas tiveram a identidade confirmada pela reportagem da TV Gazeta.

Elas alegaram aos policiais que são donas de casa e moram no bairro Itaparica, também em Vila Velha. As irmãs foram levadas para a Delegacia Regional de Vila Velha e alegaram não saber que, mesmo devolvendo os produtos, ainda assim seriam presas. Ela acabaram autuadas pelos crimes.

Irmãs foram presas acusadas de furto qualificado Crédito: Rodrigo Gomes

A advogada das irmãs conversou com a reportagem da TV Gazeta e informou que as suspeitas têm uma boa condição financeira e não entendeu o porquê de elas terem tentado cometer os furtos. As mulheres detidas não quiseram gravar entrevista.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que as irmãs foram localizadas ainda no interior do shopping, com os produtos furtados. Já a Polícia Civil informou que elas foram autuadas em flagrante por furto qualificado e levadas ao Centro de Triagem de Viana.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: LIBERADAS MEDIANTE FIANÇA

Na manhã desta sexta-feira (3), Aline Abreu da Silva e Mônica Abreu da Silva passaram por uma audiência de custódia. Na decisão, a Justiça concedeu liberdade provisória às duas mediante pagamento de fiança individual de R$ 2 mil e cumprimento de medidas cautelares, entre elas a proibição de frequentar o shopping e de estar fora de casa entre 20h e 6h.

Em nota enviada no final da tarde desta sexta-feira (3), a Secretaria Estadual de Justiça ( Sejus ), que é responsável pelo sistema prisional capixaba, informou que as irmãs foram liberadas do Centro Prisional de Cariacica, onde estavam detidas.