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Justiça define fiança para irmãs presas por furto em shopping de Vila Velha

Em audiência de custódia nesta sexta (3), juíza determinou, além do pagamento de fiança, que mulheres cumpram medidas cautelares para não terem a prisão preventiva decretada
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

03 set 2021 às 15:26

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 15:26

Irmãs foram presas acusadas de roubo em shopping de Vila Velha
Irmãs foram presas em flagrante em um shopping no bairro Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes
As duas irmãs presas em flagrante por furtarem produtos em um shopping localizado no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, já deixaram a prisão após o pagamento de fiança, estipulada em R$ 2 mil para cada. Acusadas de furto qualificado, Aline Abreu da Silva, de 45 anos, e Mônica Abreu da Silva, de 48 anos, passaram por audiência de custódia na manhã desta sexta-feira (3), um dia após serem detidas, e poderão responder pelo crime em liberdade caso cumpram as medidas cautelares.
No shopping, elas teriam subtraído produtos de quatro lojas, segundo consta no auto de prisão em flagrante e divulgado no texto da decisão da juíza Raquel de Almeida Valinho. Além do pagamento da fiança, a magistrada determinou outras seis condições para que as irmãs não tenham a prisão preventiva decretada. Confira:
  1. Permanecer em casa entre 20h e 6h;
  2. Não frequentar o shopping onde os furtos foram cometidos;
  3. Não comparecer a bares, boates, prostíbulos e assemelhados;
  4. Não sair da Grande Vitória sem prévia autorização do juiz da causa;
  5. Comparecer a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado;
  6. Ir ao juízo, em até cinco dias úteis, apresentando os documentos solicitados.
Justiça define fiança para irmãs presas por furto em shopping de Vila Velha
Para conceder a liberdade provisória, a juíza considerou que Aline e Mônica nunca haviam sido detidas por qualquer crime, além de possuírem endereço fixo e ocupação lícita. "As liberdades não oferecem risco à ordem econômica, à ordem pública e à instrução criminal", defendeu.
De acordo com a Polícia a Civil, após autuadas, elas foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Viana. Em nota, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), responsável pelo sistema prisional capixaba, informou, no final da tarde desta sexta-feira, que as irmãs foram liberadas do Centro Prisional Feminino de Cariacica.

FURTO NO SHOPPING: ENTENDA O CASO

As irmãs Aline e Mônica Abreu da Silva foram flagradas furtando produtos em lojas de um shopping em Vila Velha por volta das 21h dessa quinta-feira (2). Em um dos locais, uma câmera de segurança gravou o momento em que elas furtaram uma bolsa de couro de jacaré, avaliada em R$ 1,3 mil. Veja o vídeo:
De acordo com a Polícia Militar, ambas foram detidas no centro comercial, após as vítimas sentirem falta de diversos produtos subtraídos por elas e acionarem a segurança local. Os itens foram recuperados e as suspeitas encaminhadas à Delegacia Regional de Vila Velha.
Segundo informações obtidas pela TV Gazeta, elas teriam alegado aos policiais que são donas de casa e que não sabiam que seriam presas, mesmo devolvendo as mercadorias. Em conversa com a reportagem, a advogada de Aline e Mônica admitiu que as clientes têm uma boa condição financeira e que não entendeu por que elas cometeram os furtos.

Atualização

03/09/2021 - 6:15
Após a publicação desta matéria, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que as irmãs Aline e Mônica Abreu da Silva pagaram fiança e deixaram o presídio. O texto foi atualizado.

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