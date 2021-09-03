Justiça define fiança para irmãs presas por furto em shopping de Vila Velha

Irmãs foram presas em flagrante em um shopping no bairro Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes

No shopping, elas teriam subtraído produtos de quatro lojas, segundo consta no auto de prisão em flagrante e divulgado no texto da decisão da juíza Raquel de Almeida Valinho. Além do pagamento da fiança, a magistrada determinou outras seis condições para que as irmãs não tenham a prisão preventiva decretada. Confira:

Permanecer em casa entre 20h e 6h;

Não frequentar o shopping onde os furtos foram cometidos;

Não comparecer a bares, boates, prostíbulos e assemelhados;

Não sair da Grande Vitória sem prévia autorização do juiz da causa;

Comparecer a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado;

Ir ao juízo, em até cinco dias úteis, apresentando os documentos solicitados.



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Para conceder a liberdade provisória, a juíza considerou que Aline e Mônica nunca haviam sido detidas por qualquer crime, além de possuírem endereço fixo e ocupação lícita. "As liberdades não oferecem risco à ordem econômica, à ordem pública e à instrução criminal", defendeu.

De acordo com a Polícia a Civil , após autuadas, elas foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Viana. Em nota, a Secretaria de Estado da Justiça ( Sejus ), responsável pelo sistema prisional capixaba, informou, no final da tarde desta sexta-feira, que as irmãs foram liberadas do Centro Prisional Feminino de Cariacica.

FURTO NO SHOPPING: ENTENDA O CASO

Veja o vídeo: As irmãs Aline e Mônica Abreu da Silva foram flagradas furtando produtos em lojas de um shopping em Vila Velha por volta das 21h dessa quinta-feira (2). Em um dos locais, uma câmera de segurança gravou o momento em que elas furtaram uma bolsa de couro de jacaré , avaliada em R$ 1,3 mil.

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De acordo com a Polícia Militar , ambas foram detidas no centro comercial, após as vítimas sentirem falta de diversos produtos subtraídos por elas e acionarem a segurança local. Os itens foram recuperados e as suspeitas encaminhadas à Delegacia Regional de Vila Velha.

Segundo informações obtidas pela TV Gazeta, elas teriam alegado aos policiais que são donas de casa e que não sabiam que seriam presas, mesmo devolvendo as mercadorias. Em conversa com a reportagem, a advogada de Aline e Mônica admitiu que as clientes têm uma boa condição financeira e que não entendeu por que elas cometeram os furtos.