Irmãs são presas após tentar furtar produtos de shopping em Vila Velha

Irmãs foram presas acusadas de tentarem furtar produtos de lojas de um shopping em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes

Duas irmãs, de 45 e 48 anos, foram presas após serem flagradas furtando produtos de lojas de um shopping na Praia da Costa , em Vila Velha , por volta das 21h desta quinta-feira (2). Elas teriam entrado em pelo menos cinco lojas e tentado pegar objetos como roupas, bolsas e perfumes.

As suspeitas não tiveram o nome divulgado pela polícia, mas a reportagem da TV Gazeta apurou que elas se chamam Aline Abreu da Silva e Monica Abreu da Silva. Elas alegaram aos policiais que são donas de casa e moram no bairro Itaparica, também em Vila Velha. As irmãs foram levadas para a Delegacia Regional de Vila Velha e alegaram não saber que, mesmo devolvendo os produtos, ainda assim seriam presas. Ela acabaram autuadas pelos crimes.

Imagens de câmera de segurança de uma das lojas mostram as irmãs furtando uma bolsa de pele de jacaré avaliada em R$ 1,3 mil. Veja abaixo:

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A advogada das irmãs conversou com a reportagem da TV Gazeta e informou que as suspeitas têm uma boa condição financeira e não entendeu o porquê de elas terem tentado cometer os furtos. As mulheres detidas não quiseram gravar entrevista.

Em nota, a Polícia Militar informou que as irmãs foram localizadas ainda no interior do shopping, com produtos os produtos furtados. Ambas foram levadas para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde acabaram autuadas em flagrante por furto qualificado e encaminhadas ao Centro de Triagem de Viana, segundo a Polícia Civil

*Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Na manhã desta sexta-feira (3), Aline Abreu da Silva e Mônica Abreu da Silva passaram por uma audiência de custódia. Na decisão, a Justiça concedeu liberdade provisória às duas mediante pagamento de fiança individual de R$ 2 mil e cumprimento de medidas cautelares. Até o momento, não há informações se as fianças foram pagas.