Procurado pela PF do ES é preso em Trancoso após sofrer acidente

Ao se envolver em um acidente em Trancoso, o homem não se identificou, a Polícia Militar da Bahia foi acionada e descobriu que ele era foragido.

A Polícia Federal informou na tarde desta quinta-feira (2) que o indivíduo continua preso na Bahia e que, para ser transferido para o Espírito Santo, é necessária uma ordem judicial.

A mansão que fica no interior de Guarapari pertence ao líder da venda de haxixe e ectasy para traficantes da cidade e outras regiões

Segundo a PF, a ação, intitulada "Operação Párvulo", teve como objetivo a obtenção de novos elementos de provas para desmantelar uma organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas que operava em quatro Estados. A operação teve início ainda no ano passado, com a investigação de um indivíduo que supostamente compraria grandes quantidades de haxixe e drogas sintéticas (ecstasy) na cidade paranaense de Foz do Iguaçu e as distribuiria para traficantes menores em Guarapari e arredores.