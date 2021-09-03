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Suspeito de tráfico

Procurado pela PF do ES é preso em Trancoso após sofrer acidente

Segundo a Polícia Federal, o indivíduo é alvo da Operação Párvulo e era procurado por tráfico de drogas e associação para o tráfico
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

03 set 2021 às 07:54

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 07:54

Policia Federal
Procurado pela PF do ES é preso após sofrer acidente em Trancoso Crédito: Celso Barbosa/Código 19/Folhapress
Um homem procurado pela Polícia Federal no Espírito Santo se envolveu em um acidente e foi preso em Trancoso, na Bahia, na última terça-feira (31). Segundo a PF, o indivíduo é alvo da Operação Párvulo e era procurado por tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Ao se envolver em um acidente em Trancoso, o homem não se identificou, a Polícia Militar da Bahia foi acionada e descobriu que ele era foragido.
A Polícia Federal informou na tarde desta quinta-feira (2) que o indivíduo continua preso na Bahia e que, para ser transferido para o Espírito Santo, é necessária uma ordem judicial.
A reportagem procurou a Polícia Civil do Espírito Santo. Na tarde de quinta-feira (2), a corporação disse que não tem informações sobre o caso. A Polícia Militar capixaba também explicou que não tem informações sobre a ocorrência.
A mansão que fica no interior de Guarapari pertence ao líder da venda de haxixe e ectasy para traficantes da cidade e outras regiões Crédito: Divulgação/PF

OPERAÇÃO PÁRVULO

A Polícia Federal do Espírito Santo deflagrou no dia 10 de agosto uma operação para combater o tráfico de drogas interestadual. Foram cumpridos doze mandados de prisão preventiva, sete mandados de prisão temporária e vinte mandados de busca e apreensão em residências e empresas nos municípios de Vitória, Guarapari, Conceição da Barra, Foz do Iguaçu (PR), Imbituba (SC) e Belo Horizonte (MG), além do bloqueio judicial de contas bancárias ligadas aos investigados.
Segundo a PF, a ação, intitulada "Operação Párvulo", teve como objetivo a obtenção de novos elementos de provas para desmantelar uma organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas que operava em quatro Estados. A operação teve início ainda no ano passado, com a investigação de um indivíduo que supostamente compraria grandes quantidades de haxixe e drogas sintéticas (ecstasy) na cidade paranaense de Foz do Iguaçu e as distribuiria para traficantes menores em Guarapari e arredores.
Com o avanço da investigação, foi constatado um refinado esquema de tráfico de drogas, com alcance também nos Estados de Santa Catarina e Minas Gerais. Para garantir o fluxo de dinheiro necessário, diversas contas bancárias de “laranjas” em Foz do Iguaçu eram utilizadas para comprar drogas e para receber os valores decorrentes de suas vendas.

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