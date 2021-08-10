PF cumpre mandados no ES e em mais três estados contra tráfico de haxixe e ecstasy

Um dos imóveis onde a PF cumpriu mandados Crédito: Divulgação/PF

Guarapari, Polícia Federal do Espírito Santo deflagrou na manhã desta terça-feira (10) uma operação para combater o tráfico de drogas interestadual. Foram cumpridos doze mandados de prisão preventiva, sete mandados de prisão temporária e vinte mandados de busca e apreensão em residências e empresas nos municípios de Vitória Conceição da Barra , Foz do Iguaçu (PR), Imbituba (SC) e Belo Horizonte (MG),além do bloqueio judicial de contas bancárias ligadas aos investigados.

Segundo a PF, a ação, intitulada "Operação Párvulo", teve como objetivo a obtenção de novos elementos de provas para desmantelar uma organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas que operava em quatro estados.

ENTENDA O CASO

A operação teve início ainda no ano passado com a investigação de um indivíduo que supostamente compraria grandes quantidades de haxixe e drogas sintéticas (ecstasy) na cidade paranaense de Foz do Iguaçu e as distribuiria para traficantes menores em Guarapari e arredores.

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Com o avanço da investigação, foi constatado um refinado esquema de tráfico de drogas, com alcance também nos Estados de Santa Catarina e Minas Gerais. Para garantir o fluxo de dinheiro necessário, diversas contas bancárias de “laranjas” em Foz do Iguaçu eram utilizadas para comprar drogas e para receber os valores decorrentes de suas vendas.

Algumas dessas contas também eram utilizadas para a ocultação dos lucros obtidos pelos investigados. Há ainda indícios de lavagem de dinheiro em negócios regulares, como a compra e venda de veículos.

A Polícia Federal busca, com este tipo de ação, investigar e prender traficantes que atuam no fornecimento de grandes quantidades de droga que abastecem as vendas de varejo que ocorrem em diversos pontos da cidade e causam imensos danos à sociedade.

RAZÃO DO NOME DA OPERAÇÃO

O fato de um dos investigados atender pela alcunha de MUCHACHO, que em espanhol significa criança, gaiato, garoto, menino, moço, cujo sinônimo é PÁRVULO.

EFETIVO

A operação contou com a participação de aproximadamente 100 policiais federais, com o apoio do Grupo de Operações com Cães da Polícia Rodoviária Federal.

CRIMES INVESTIGADOS

Os investigados poderão responder pela prática do delito de Organização Criminosa (Art. 2ºda Lei 12.850/2013), Tráfico Interestadual de Drogas (Art. 33 da Lei 11.343/2006) e Lavagem de Capitais (Art. 1º da Lei 9.613/1998).

Lei 12.850/2013 - Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. Pena: reclusão, de 3 (três) a 08 (oito) anos, e multa.

Lei 11.343/06 - Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.