Motoboy atropelado durante briga de trânsito em Guarapari recebe alta

Webster Luiz Santos Lopes ficou ferido e Franciane Bueque da Silva morreu após briga de trânsito em Guarapari Crédito: Acervo pessoal

Ana explicou que Webster ainda apresenta alguns machucados, uma vez que os ferimentos foram grandes. Ela contou que ele está se recuperando bem e que se lembra apenas de ter acordado no hospital, após a discussão. Ela contou que o irmão já sabe da morte de Franciane Bueque da Silva, que era companheira de Webster e morreu no local do acidente.

"Ele recebeu alta ontem (2) pela manhã. Ainda está com alguns machucados, ferimentos foram grandes, mas está se recuperando bem, na medida do possível. Ele já sabe do falecimento da mulher. Eles não eram casados no papel, mas moravam juntos há dois, três anos. Ele disse que só se lembra de ter discutido com a mulher por causa do retrovisor e de depois acordar no hospital", afirmou.

O ACIDENTE

Uma briga de trânsito terminou em morte em Guarapari, Região Metropolitana de Vitória, na tarde do dia 26 de agosto. A motorista do carro envolvido na ocorrência policial, a engenheira ambiental Karen Keithy Morais Ferreira, de 36 anos, foi presa após perseguir um casal de moto e jogar o veículo contra as vítimas.

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Na moto estavam Webster Luiz Santos Lopes, de 19 anos, e a companheira Franciane Bueque da Silva, de 32 anos. A mulher, que trabalhava como garçonete em um quiosque da cidade, morreu no local do acidente. Já o rapaz foi socorrido com ferimentos e levado para um hospital.

"FIZ DE PROPÓSITO", DISSE MOTORISTA À PM

Quando ainda estava na Rua Jacinto de Almeida, onde a colisão aconteceu, a motorista Karen contou aos policias militares que a briga teve início no Centro da cidade porque o piloto teria feito uma ultrapassagem pela direita, o que não é permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro . Ela e o casal teriam trocado ofensas e xingamentos, e, segundo Karen, o motociclista teria chutado o retrovisor do carro.

Karen Keith Moraes Ferreira é que dirigia o carro e perseguiu o casal, gerando o acidente em Guarapari Crédito: Telespectador | TV Gazeta

Após o chute, ela admitiu ter começado a seguir o casal, com o intuito de filmar a placa. Durante a perseguição, ela atingiu a moto e a arrastou por cerca de 800 metros, trafegando na contramão da via. Segundo consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar , ela disse ter feito toda a ação com raiva e "de propósito".

A engenheira ambiental realizou teste de bafômetro que deu negativo para a ingestão de álcool. Vídeos feitos logo após a colisão mostram o carro dela estacionado, com a moto presa embaixo do para-choque dianteiro.

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PRESA SEM DIREITO À FIANÇA

A motorista foi detida por policiais militares no local do acidente e encaminhada à Delegacia Regional de Guarapari. Em nota, a Polícia Civil informou que ela foi autuada em flagrante por homicídio e um tentativa de homicídio, ambos por motivo fútil, e sem direito a fiança, sendo encaminhada ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari.

TV Gazeta na ocasião, a motorista Karen não quis falar nada e se demonstrou fria, não aparentando qualquer tipo de arrependimento. No dia 27, a Secretaria de Estado da Justiça ( Segundo o delegado Vitor Alano contou àna ocasião, a motorista Karen não quis falar nada e se demonstrou fria, não aparentando qualquer tipo de arrependimento. No dia 27, a Secretaria de Estado da Justiça ( Sejus ) informou que Karen Keithy Morais Ferreira estava no Centro Prisional Feminino de Cariacica.

AS VÍTIMAS

Segundo a irmã do motociclista ferido, a estudante Ana Santos Matos, Webster trabalha como motoboy e estava internado em um hospital de Vitória. "Ele vai fazer exames para ver se teve algum problema interno, nos órgãos, mas, pelo o que parece, ele está bem. Está bastante machucado", contou à reportagem de A Gazeta, na ocasião.

"Por causa de um retrovisor... fazer tudo isso? Era questão de conversar, não de partir para violência, de tirar a vida de uma pessoa. A motorista não pensou se a Franciane ou meu irmão tinham família, só pensou nela", disse a estudante.

NOITE COM PROTESTO

Por volta das 21 horas do dia 26, dezenas de motociclistas se reuniram em frente à Delegacia Regional de Guarapari, onde fizeram um protesto contra a ação da motorista. Assista:

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