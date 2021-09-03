Tio é preso suspeito de estuprar sobrinha em Piúma

Um homem de 36 anos foi preso suspeito de estuprar a sobrinha de 16 anos, em Piúma, Litoral Sul do Espírito Santo. A prisão aconteceu durante cumprimento de mandado de prisão da Polícia Civil, nesta quinta-feira (2).
O homem, segundo a polícia, é investigado por ser autor do crime de estupro que aconteceu no dia 30 de agosto deste ano. Ele ofereceu uma carona à vítima para a escola. Mas, em vez disso, ele levou a sobrinha a um motel, onde a teria estuprado.
A menina contou o caso para a mãe. Elas foram até a Delegacia de Piúma, onde as investigações foram iniciadas e resultaram na prisão do suspeito. De acordo com informações da Polícia Civil, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Vila Velha.