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Adolescente de 16 anos

Tio é preso suspeito de estuprar sobrinha em Piúma

Tio, de 36 anos, ofereceu carona para levar a sobrinha até a escola, mas levou vítima para motel. Caso aconteceu no dia 30 de agosto

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 08:53

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 set 2021 às 08:53
Delegacia de Piúma
Delegacia de Piúma Crédito: Sindipol/Divulgação
Um homem de 36 anos foi preso suspeito de estuprar a sobrinha de 16 anos, em Piúma, Litoral Sul do Espírito Santo. A prisão aconteceu durante cumprimento de mandado de prisão da Polícia Civil, nesta quinta-feira (2).
O homem, segundo a polícia, é investigado por ser autor do crime de estupro que aconteceu no dia 30 de agosto deste ano. Ele ofereceu uma carona à vítima para a escola. Mas, em vez disso, ele levou a sobrinha a um motel, onde a teria estuprado. 
A menina contou o caso para a mãe. Elas foram até a Delegacia de Piúma, onde as investigações foram iniciadas e resultaram na prisão do suspeito. De acordo com informações da Polícia Civil, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Vila Velha. 

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