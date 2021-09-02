A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) publicou nesta quinta-feira (2), no Diário Oficial do Estado, os nomes dos servidores que farão parte da comissão organizadora do concurso público com 671 vagas.
O grupo terá como presidente o tenente-coronel Adriano Guetti Franco, além de quatro outros membros: o tenente-coronel Carlos Alberto Foresti, o major Alexandre Moreto da Silva, o major Marcelo Luiz Bastos Braga e a 1º tenente Adriana Quadros Nascimento Pedrozo.
Eles terão como atribuições elaborar o termo de referência para a contratação de instituição para realizar o certame; prestar apoio à Diretoria de Apoio Logístico da PMES, quanto à avaliação técnica das propostas apresentadas; e supervisionar a banca organizadora contratada para a realização do processo seletivo.
PM do ES forma comissão para elaborar concurso com 671 vagas
O certame foi autorizado pelo governador Renato Casagrande em agosto. De acordo com informações do governo, as oportunidades serão distribuídas da seguinte maneira:
- 560 praças combatentes
- 20 oficiais médicos
- 20 oficiais dentistas
- 5 oficiais farmacêuticos/bioquímicos
- 2 oficiais médicos veterinários
- 10 oficiais enfermeiros
- 30 praças especialistas da saúde
- 2 oficiais músicos
- 22 praças músicos
O requisito para o cargo de praça é ter o ensino médio, enquanto que para oficial a exigência é ter a formação superior. A remuneração é de R$ 3.388,78 e R$ 8.597,84, respectivamente.
Assim como seleções anteriores, o concurso deverá contar com as seguintes etapas:
- Exame intelectual (prova objetiva e prova de redação)
- Entrega de documentação para aferição de idade e pontuação de CNH
- Teste de Avaliação Física (TAF)
- Exame psicossomático
- Investigação social
- Exames de saúde
- Entrega da documentação para fins de classificação
- Classificação final e matrícula no Curso de Formação
- Curso de Formação