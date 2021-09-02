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Nível médio e superior

PM do ES forma comissão para elaborar concurso com 671 vagas

Certame vai contratar soldado combatente, praças e oficiais músicos e profissionais da área da Saúde;  remuneração varia de R$ 3.388,78 a R$ 8.597,84

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 12:30

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

02 set 2021 às 12:30
Polícia Militar reforça o patrulhamento no bairro Planalto Serrano após tiroteios entre traficantes e ameaças à jornalistas que faziam matéria sobre a onda de violência na região
Polícia Militar reforça o patrulhamento em bairros da Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira
A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) publicou nesta quinta-feira (2), no Diário Oficial do Estado, os nomes dos servidores que farão parte da comissão organizadora do concurso público com 671 vagas.
O grupo terá como presidente o tenente-coronel Adriano Guetti Franco, além de quatro outros membros: o tenente-coronel Carlos Alberto Foresti, o major Alexandre Moreto da Silva, o major Marcelo Luiz Bastos Braga e a 1º tenente Adriana Quadros Nascimento Pedrozo.
Eles terão como atribuições elaborar o termo de referência para a contratação de instituição para realizar o certame; prestar apoio à Diretoria de Apoio Logístico da PMES, quanto à avaliação técnica das propostas apresentadas; e supervisionar a banca organizadora contratada para a realização do processo seletivo.

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O certame foi autorizado pelo governador Renato Casagrande em agosto. De acordo com informações do governo, as oportunidades serão distribuídas da seguinte maneira: 
  • 560 praças combatentes
  • 20 oficiais médicos
  • 20 oficiais dentistas
  • 5 oficiais farmacêuticos/bioquímicos
  • 2 oficiais médicos veterinários
  • 10 oficiais enfermeiros
  • 30 praças especialistas da saúde
  • 2 oficiais músicos 
  • 22 praças músicos
O requisito para o cargo de praça é ter o ensino médio, enquanto que para oficial a exigência é ter a formação superior. A remuneração é de R$ 3.388,78 e R$ 8.597,84, respectivamente.
Assim como seleções anteriores, o concurso deverá contar com as seguintes etapas: 
  • Exame intelectual (prova objetiva e prova de redação)
  • Entrega de documentação para aferição de idade e pontuação de CNH
  • Teste de Avaliação Física (TAF)
  • Exame psicossomático
  • Investigação social 
  • Exames de saúde 
  • Entrega da documentação para fins de classificação
  • Classificação final e matrícula no Curso de Formação 
  • Curso de Formação 

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