Polícia Militar reforça o patrulhamento em bairros da Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira

O grupo terá como presidente o tenente-coronel Adriano Guetti Franco, além de quatro outros membros: o tenente-coronel Carlos Alberto Foresti, o major Alexandre Moreto da Silva, o major Marcelo Luiz Bastos Braga e a 1º tenente Adriana Quadros Nascimento Pedrozo.

Eles terão como atribuições elaborar o termo de referência para a contratação de instituição para realizar o certame; prestar apoio à Diretoria de Apoio Logístico da PMES, quanto à avaliação técnica das propostas apresentadas; e supervisionar a banca organizadora contratada para a realização do processo seletivo.

Your browser does not support the audio element. PM do ES forma comissão para elaborar concurso com 671 vagas

560 praças combatentes

20 oficiais médicos

20 oficiais dentistas

5 oficiais farmacêuticos/bioquímicos

2 oficiais médicos veterinários

10 oficiais enfermeiros

30 praças especialistas da saúde

2 oficiais músicos

22 praças músicos

O requisito para o cargo de praça é ter o ensino médio, enquanto que para oficial a exigência é ter a formação superior. A remuneração é de R$ 3.388,78 e R$ 8.597,84, respectivamente.

Assim como seleções anteriores, o concurso deverá contar com as seguintes etapas:

