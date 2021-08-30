135 seleções e concursos abertos no Brasil com salário de até R$ 32 mil

O maior salário pode chegar a R$ 32.037 na Procuradoria Geral de Goiás. A seleção visa a preencher 30 postos para procurador e os interessados podem se inscrever a partir desta quinta-feira, 2 de setembro. O prazo segue até 1º de outubro. Já na Procurador-Geral de Alagoas a remuneração é de R$ 30.404.