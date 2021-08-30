Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • 135 seleções e concursos abertos no Brasil com salário de até R$ 32 mil
Todos os níveis de escolaridade

135 seleções e concursos abertos no Brasil com salário de até R$ 32 mil

Oportunidades são para cargos efetivos e temporários; veja a lista completa e os prazos para se inscrever

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 21:00

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 ago 2021 às 21:00
Estudo para concurso público
Candidatos podem se inscrever para fazer provas em vários Estados Crédito: Freepik
Profissionais que querem ingressar na carreira pública já podem se inscrever em um dos 135 concursos e processos seletivos abertos em todo o país. De Norte a Sul do Brasil, a oferta soma mais de 19 mil vagas em cargos efetivos e temporários. A lista completa pode ser conferida abaixo.
O maior salário pode chegar a R$ 32.037 na Procuradoria Geral de Goiás. A seleção visa a preencher 30 postos para procurador e os interessados podem se inscrever a partir desta quinta-feira, 2 de setembro. O prazo segue até 1º de outubro. Já na Procurador-Geral de Alagoas a remuneração é de R$ 30.404.
No Espírito Santo, três prefeituras estão com processo seletivo abertos. As chances estão disponíveis nos municípios de Anchieta (1), Dores do Rio Preto (174) e São Roque do Canaã (1).
Nesta segunda-feira (30), é o último dia para se inscrever no processo seletivo da Procuradoria Geral do Estado (PGE), com 21 postos, enquanto que para a Rádio e Televisão Espírito Santo (RTV), na terça-feira (31).

LEIA MAIS

Iema vai abrir concurso público com 60 vagas e salário de até R$ 5 mil

Idaf do ES vai abrir concurso com 15 vagas para veterinários

Defensoria Pública do ES prepara concurso com salário de R$ 12 mil

Sejus prepara concurso público com 600 vagas no ES

PM vai abrir 671 vagas em concurso público no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Anchieta Concursos (ES) Concursos Públicos Dores do Rio Preto São Roque do Canaã PGE
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais
Câmara de Vereadores de Vitória
Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação
Vitória x Porto-BA, pela Série D do Brasileirão 2026
Vitória volta a vencer em casa e retorna ao G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados