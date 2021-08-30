135 seleções e concursos abertos no Brasil com salário de até R$ 32 mil

Profissionais que querem ingressar na carreira pública já podem se inscrever em um dos 135 concursos e processos seletivos abertos em todo o país. De Norte a Sul do Brasil, a oferta soma mais de 19 mil vagas em cargos efetivos e temporários. A lista completa pode ser conferida abaixo.
O maior salário pode chegar a R$ 32.037 na Procuradoria Geral de Goiás. A seleção visa a preencher 30 postos para procurador e os interessados podem se inscrever a partir desta quinta-feira, 2 de setembro. O prazo segue até 1º de outubro. Já na Procurador-Geral de Alagoas a remuneração é de R$ 30.404.
No Espírito Santo, três prefeituras estão com processo seletivo abertos. As chances estão disponíveis nos municípios de Anchieta (1), Dores do Rio Preto (174) e São Roque do Canaã (1).
Nesta segunda-feira (30), é o último dia para se inscrever no processo seletivo da Procuradoria Geral do Estado (PGE), com 21 postos, enquanto que para a Rádio e Televisão Espírito Santo (RTV), na terça-feira (31).