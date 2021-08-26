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Briga de trânsito termina em acidente e morte em Guarapari

Karen Keithy Morais Ferreira admitiu ter perseguido o casal que estava em uma moto até causar a batida. "Fiz de propósito", disse à PM

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 18:42

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

26 ago 2021 às 18:42
Uma briga de trânsito terminou em morte em Guarapari, Região Metropolitana de Vitória, na tarde desta quinta-feira (26). A motorista do carro envolvido na ocorrência policial, a engenheira ambiental Karen Keithy Morais Ferreira, de 36 anos, foi presa após perseguir um casal de moto e jogar o veículo contra as vítimas. 
Na moto estavam Webster Luiz Santos Lopes, de 19 anos, e a companheira Franciane Bueque da Silva, de 32 anos. A mulher, que trabalhava como garçonete em um quiosque da cidade, morreu no local do acidente. Já o rapaz foi socorrido com ferimentos e levado para um hospital.

"FIZ DE PROPÓSITO", DISSE MOTORISTA À PM

Karen Keith Moraes Ferreira é que dirigia o carro e perseguiu o casal, gerando o acidente em Guarapari
Karen Keith Moraes Ferreira disse à polícia que fez de propósito Crédito: Telespectador | TV Gazeta
Quando ainda estava na Rua Jacinto de Almeida, onde a colisão aconteceu, a motorista Karen contou aos policias militares que a briga teve início no Centro da cidade porque o piloto teria feito uma ultrapassagem pela direita, o que não é permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro . Ela e o casal teriam trocado ofensas e xingamentos, e, segundo Karen, o motociclista teria chutado o retrovisor do carro.
Após o chute, ela admitiu ter começado a seguir o casal, com o intuito de filmar a placa. Durante a perseguição, ela atingiu a moto e a arrastou por cerca de 800 metros, trafegando na contramão da via. Segundo consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar, ela disse ter feito toda a ação com raiva e "de propósito".
A engenheira ambiental realizou teste de bafômetro que deu negativo para a ingestão de álcool. Vídeos feitos logo após a colisão mostram o carro dela estacionado, com a moto presa embaixo do para-choque dianteiro.

PRESA SEM DIREITO A FIANÇA

A motorista foi detida por policiais militares no local do acidente e encaminhada à Delegacia Regional de Guarapari. Em nota, a Polícia Civil informou que ela foi autuada em flagrante por homicídio e um tentativa de homicídio, ambos por motivo fútil, e sem direito a fiança, sendo encaminhada ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari.
Segundo o delegado Vitor Alano à TV Gazeta, a motorista Karen não quis falar nada e se demonstrou fria, não aparentando qualquer tipo de arrependimento.
No fim da manhã desta sexta-feira (27), a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que Karen Keithy Morais Ferreira está no Centro Prisional Feminino de Cariacica.

AS VÍTIMAS

Webster Luiz Santos Lopes ficou ferido e Franciane Bueque da Silva morreu após briga de trânsito em Guarapari
Webster Luiz Santos Lopes ficou ferido e Franciane Bueque da Silva Crédito: Acervo pessoal
Segundo a irmã do motociclista ferido, a estudante Ana Santos Matos, Webster trabalha como motoboy e está internado em um hospital de Vitória. "Ele vai fazer exames para ver se teve algum problema interno, nos órgãos, mas, pelo o que parece, ele está bem. Está bastante machucado", contou à reportagem de A Gazeta.
"Por causa de um retrovisor... fazer tudo isso? Era questão de conversar, não de partir para violência, de tirar a vida de uma pessoa. A motorista não pensou se a Franciane ou meu irmão tinham família, só pensou nela "
Ana Santos Matos - Irmã do motociclista atingido pelo carro

NOITE COM PROTESTO

Por volta das 21 horas, dezenas de motociclistas se reuniram em frente à Delegacia Regional de Guarapari, onde fizeram um protesto contra a ação da motorista. Assista:
Apesar de Webster estar na direção da moto na hora do acidente, boletim da PM informa que ele não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para este tipo de veículo.

Atualização

27/08/2021 - 12:11
Ainda na quinta-feira (26), a PC informou que a motorista do carro foi autuada e que não cabe fiança. Já nesta sexta-feira (27), a Sejus atualizou a situação de Karen Keithy Morais Ferreira: ela está no Centro Prisional Feminino de Cariacica.

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