Briga de trânsito termina em acidente e morte em Guarapari

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Uma briga de trânsito terminou em morte em Guarapari , Região Metropolitana de Vitória, na tarde desta quinta-feira (26). A motorista do carro envolvido na ocorrência policial, a engenheira ambiental Karen Keithy Morais Ferreira, de 36 anos, foi presa após perseguir um casal de moto e jogar o veículo contra as vítimas.

Na moto estavam Webster Luiz Santos Lopes, de 19 anos, e a companheira Franciane Bueque da Silva, de 32 anos. A mulher, que trabalhava como garçonete em um quiosque da cidade, morreu no local do acidente. Já o rapaz foi socorrido com ferimentos e levado para um hospital.

"FIZ DE PROPÓSITO", DISSE MOTORISTA À PM

Karen Keith Moraes Ferreira disse à polícia que fez de propósito Crédito: Telespectador | TV Gazeta

Quando ainda estava na Rua Jacinto de Almeida, onde a colisão aconteceu, a motorista Karen contou aos policias militares que a briga teve início no Centro da cidade porque o piloto teria feito uma ultrapassagem pela direita, o que não é permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro . Ela e o casal teriam trocado ofensas e xingamentos, e, segundo Karen, o motociclista teria chutado o retrovisor do carro.

Após o chute, ela admitiu ter começado a seguir o casal, com o intuito de filmar a placa. Durante a perseguição, ela atingiu a moto e a arrastou por cerca de 800 metros, trafegando na contramão da via. Segundo consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar , ela disse ter feito toda a ação com raiva e "de propósito".

A engenheira ambiental realizou teste de bafômetro que deu negativo para a ingestão de álcool. Vídeos feitos logo após a colisão mostram o carro dela estacionado, com a moto presa embaixo do para-choque dianteiro.

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PRESA SEM DIREITO A FIANÇA

A motorista foi detida por policiais militares no local do acidente e encaminhada à Delegacia Regional de Guarapari. Em nota, a Polícia Civil informou que ela foi autuada em flagrante por homicídio e um tentativa de homicídio, ambos por motivo fútil, e sem direito a fiança, sendo encaminhada ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari.

Segundo o delegado Vitor Alano à TV Gazeta, a motorista Karen não quis falar nada e se demonstrou fria, não aparentando qualquer tipo de arrependimento.

No fim da manhã desta sexta-feira (27), a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que Karen Keithy Morais Ferreira está no Centro Prisional Feminino de Cariacica.

AS VÍTIMAS

Webster Luiz Santos Lopes ficou ferido e Franciane Bueque da Silva Crédito: Acervo pessoal

Segundo a irmã do motociclista ferido, a estudante Ana Santos Matos, Webster trabalha como motoboy e está internado em um hospital de Vitória. "Ele vai fazer exames para ver se teve algum problema interno, nos órgãos, mas, pelo o que parece, ele está bem. Está bastante machucado", contou à reportagem de A Gazeta.

"Por causa de um retrovisor... fazer tudo isso? Era questão de conversar, não de partir para violência, de tirar a vida de uma pessoa. A motorista não pensou se a Franciane ou meu irmão tinham família, só pensou nela " Ana Santos Matos - Irmã do motociclista atingido pelo carro

NOITE COM PROTESTO

Por volta das 21 horas, dezenas de motociclistas se reuniram em frente à Delegacia Regional de Guarapari, onde fizeram um protesto contra a ação da motorista. Assista:

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Apesar de Webster estar na direção da moto na hora do acidente, boletim da PM informa que ele não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para este tipo de veículo.