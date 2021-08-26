Vendedor de salgados é espancado, baleado e morto em Vitória

Johnatan Michel Vieira, foi espancado e morto na região de Jucutuquara, em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O vendedor de salgados Johnatan Michel Vieira, de 26 anos, foi brutalmente assassinado na madrugada desta quinta-feira (26), na "Rua Velha", no bairro Jucutuquara, em Vitória . O homem, nascido em Minas Gerais , estava morando na região há pelo menos dois anos.

Pela manhã, moradores da região encontraram o corpo da vítima no rua e acionaram a polícia. O homem assassinado vendia os quitutes no Morro do Cruzamento, mas residia no bairro onde foi executado com muitos tiros.

Testemunhas contaram à reportagem da TV Gazeta, que Johnatan foi espancado por pelo menos 15 pessoas e baleado no alto do Morro do Cruzamento. O mineiro sofreu um ferimento profundo na cabeça e depois foi arrastado até uma escadaria. Mesmo com ferimentos graves, ele conseguiu descer até a rua em busca de socorro, porém acabou caindo e morreu no local.

PASSAGEM POR TRÁFICO

A polícia ressaltou que a vítima já tinha passagem por tráfico de drogas e roubo. Pela manhã, peritos e investigadores da Polícia Civil estiveram no alto do morro, local onde ocorreram as agressões, para colher informações sobre o crime.