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Brutalidade

Vendedor de salgados é espancado, baleado e morto em Vitória

Johnatan Michel Vieira, de 26 anos, era mineiro e morava no bairro há cerca de 2 anos. Polícia investiga se a morte foi praticada por traficantes, visto que a vítima era apontada como autor de furtos e roubos na região

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 12:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2021 às 12:49
Vitória
Johnatan Michel Vieira, foi espancado e morto na região de Jucutuquara, em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O vendedor de salgados Johnatan Michel Vieira, de 26 anos, foi brutalmente assassinado na madrugada desta quinta-feira (26), na "Rua Velha", no bairro Jucutuquara, em Vitória. O homem, nascido em Minas Gerais, estava morando na região há pelo menos dois anos.
Pela manhã, moradores da região encontraram o corpo da vítima no rua e acionaram a polícia. O homem assassinado vendia os quitutes no Morro do Cruzamento, mas residia no bairro onde foi executado com muitos tiros.

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Testemunhas contaram à reportagem da TV Gazeta, que Johnatan foi espancado por pelo menos 15 pessoas e baleado no alto do Morro do Cruzamento. O mineiro sofreu um ferimento profundo na cabeça e depois foi arrastado até uma escadaria. Mesmo com ferimentos graves, ele conseguiu descer até a rua em busca de socorro, porém acabou caindo e morreu no local.

PASSAGEM POR TRÁFICO

A polícia ressaltou que a vítima já tinha passagem por tráfico de drogas e roubo. Pela manhã, peritos e investigadores da Polícia Civil estiveram no alto do morro, local onde ocorreram as agressões, para colher informações sobre o crime.
Uma das linhas investigativas é de que o vendedor de salgados também praticava furtos e roubos na região, o que incomodou lideranças do tráfico de drogas que dominam Jucutuquara e a região mais próxima. Existe a possibilidade de traficantes terem feito "justiça com as próprias mãos", cenário que será levado em consideração pela DHPP nas investigações.

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Dhpp Polícia Civil Tráfico de drogas Vitória (ES) Bairro Jucutuquara
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