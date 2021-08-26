Vendedor de salgados é espancado, baleado e morto em Vitória

O vendedor de salgados Johnatan Michel Vieira, de 26 anos, foi brutalmente assassinado na madrugada desta quinta-feira (26), na "Rua Velha", no bairro Jucutuquara, em Vitória. O homem, nascido em Minas Gerais, estava morando na região há pelo menos dois anos.
Pela manhã, moradores da região encontraram o corpo da vítima no rua e acionaram a polícia. O homem assassinado vendia os quitutes no Morro do Cruzamento, mas residia no bairro onde foi executado com muitos tiros.
PASSAGEM POR TRÁFICO
Uma das linhas investigativas é de que o vendedor de salgados também praticava furtos e roubos na região, o que incomodou lideranças do tráfico de drogas que dominam Jucutuquara e a região mais próxima. Existe a possibilidade de traficantes terem feito "justiça com as próprias mãos", cenário que será levado em consideração pela DHPP nas investigações.