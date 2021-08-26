Segundo o Governo do ES, 170 policiais integrarão o quadro da Patrulha da Comunidade na Grande Vitória Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Your browser does not support the audio element. Patrulha da Comunidade será retomada na Grande Vitória e contará com 170 PMs

Como o próprio nome indica, policiais farão um patrulhamento mais incisivo para garantir uma maior sensação de segurança aos moradores e também comerciantes de regiões inseridos em um contexto de violência.

"Estamos retomando com ela, a mesma já funcionou nos anos de 2013 e 2014, depois ela foi desativada e agora voltamos. Nós estamos fazendo um reforço nos quatro municípios da região Metropolitana (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). São 170 policiais que trabalharão em duplas nestes municípios nos bairros de maior movimento de comércio e levando também em consideração o mapa de crimes contra o patrimônio", explicou o chefe estadual.

Anunciamos, hoje, o retorno da Operação Patrulha da Comunidade. Estamos reforçando o patrulhamento na área de comércio e de grande circulação de pessoas. Um estado presente proporcionando mais segurança para a população capixaba. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) August 26, 2021

Ainda de acordo com o Casagrande, as patrulhas ocorrerão em dois turnos: das 7h30 até as 13h30, e deste último horário até as 19h30. A intenção é coibir, principalmente, roubos em estabelecimentos, que geram grandes prejuízos aos lojistas, comerciantes e trabalhadores em geral, através de uma polícia de maior proximidade com o setor. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública, até julho deste ano, 590 roubos a estabelecimentos foram oficialmente registrados na Grande Vitória.

"ESFORÇO EXTRA"

Os militares que farão parte da Patrulha da Comunidade não são novos agentes da corporação. Os integrantes já fazem parte do quadro normal da PM, e receberão uma indenização por desempenharem a atividade. De acordo com Casagrande, não haverá desfalque de efetivo em outras áreas da Polícia Militar por conta dos 170 policiais deslocados para o serviço, visto que é um trabalho extra.

Ao lado do comandante-geral da PM, Douglas Caus, e do secretário de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, Casagrande anunciou a volta da Patrulha da Comunidade Crédito: Reprodução/TV Gazeta