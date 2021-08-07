Polícia Militar anuncia leilão de carros e motos em dezembro no ES

Viaturas da Polícia Militar vão ser leiloadas, a princípio, em dezembro deste ano Crédito: Divulgação | PMES

Polícia Militar do Espírito Santo vai se desfazer de automóveis em um leilão previsto para acontecer em dezembro deste ano. Serão cerca de 150 veículos — mais de 30 motos e de 100 carros —, todos fabricados entre os anos de 2012 e 2015. Qualquer pessoa ou empresa poderá participar. Por enquanto, o valor dos lances iniciais ainda não foram definidos.

O lote conta com motocicletas das marcas Yamaha e Honda, além de carros populares, incluindo modelos como Ford Ranger, EcoSport, Fiesta, Gol, Palio e Kombi. Os veículos ainda serão avaliados por uma comissão especial e o valor vai ser calculado por meio da Tabela Fipe, considerando o estado de conservação de cada um.

Após essa análise junto ao leiloeiro, os valores serão incluídos no portal do evento. Para participar do leilão, será preciso estar cadastrado no edital, que será divulgado no site oficial da Polícia Militar. Os órgãos interessados devem fazer contato por e-mail ( [email protected] ) ou telefone: (27) 3298-3601.

Segundo a PM, a medida é inédita e visa dar uma destinação para os veículos classificados atualmente como antieconômicos. "A iniciativa visa reaproveitar recursos e diminuir bens ociosos que, com o passar do tempo, acabam se deteriorando e gerando prejuízos à administração pública", explicou.