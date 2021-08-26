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Policial de plantão

Homem invade fórum com barra de ferro e é morto por PM no ES

O Corpo de Bombeiros foi acionado e resgatou o indivíduo. Ele foi levado em estado grave para o Hospital São Marcos e não resistiu

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 10:24

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

26 ago 2021 às 10:24
Imagens de dentro do fórum e da barra de ferro
Imagens de dentro do Fórum de Nova Venécia Crédito: Reprodução / Montagem A Gazeta
Um homem, ainda não identificado, invadiu o Fórum de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (26), com uma barra de ferro, foi baleado por um policial militar que estava de plantão no local e morreu. A informação foi confirmada pelo delegado Wilian Dobrovosk e pela Polícia Militar.
Segundo os bombeiros que participaram da ocorrência, o homem entrou no fórum portando uma barra de ferro e começou a quebrar tudo. Um policial que estava de plantão no local deu ordem de parada, o indivíduo não respeitou e teria partido para cima do militar.
O policial então efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu a região torácica do homem. O Corpo de Bombeiros foi acionado e resgatou o indivíduo. Ele foi levado em estado grave para o Hospital São Marcos, mas não resistiu. 
Pela manhã, o delegado Wilian Dobrovosk, responsável pelo município, afirmou que estava no fórum apurando mais informações sobre o ocorrido.

O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR

Por meio de nota, a Polícia Militar confirmou o ocorrido e afirmou que o policial atirou após tentar impedir a ação do indivíduo. Veja a nota na íntegra:
"De acordo com o boletim, por volta das 09h20 desta quinta-feira (26), um homem foi alvejado por um Polícia Militar, após invadir o Fórum, no Centro de Nova Venécia, portando uma barra de ferro. O agente, que é funcionário do local, atirou após tentar impedir a ação do indivíduo, que muito agressivo e desferindo golpes com a barra de ferro, colocando em risco a integridade física de todos que estavam no local, desobedeceu todas as ordens. O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital São Marcos, porém teve o óbito confirmado após dar entrada."

Atualização

26/08/2021 - 12:10
Após a publicação da reportagem, a Polícia Militar confirmou que o homem que invadiu o fórum morreu. O título e o texto foram atualizados. 

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