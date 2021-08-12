Polícia prende 11 suspeitos em operação em Boa Esperança e Nova Venécia

Onze pessoas foram presas durante uma operação conjunta realizada em Boa Esperança e Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, nesta quinta-feira (12). Segundo a Polícia Civil, elas são suspeitas de integrar grupos armados para a prática de crimes na região.
Agentes da Secretaria de Justiça (Sejus), policiais civis e militares cumpriram 15 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão.
Durante a operação, foram encontrados armas, munição, dinheiro, drogas, celulares, balanças de precisão, chaves de veículos e radiocomunicadores.
Todos os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia, segundo o titular da DP de Boa Esperança, delegado Willian Dobrovosk.