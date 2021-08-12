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Noroeste do ES

Polícia prende 11 suspeitos em operação em Boa Esperança e Nova Venécia

Os presos são apontados como integrantes de grupos armados que praticam crimes na região; policiais ainda aprenderam armas, drogas e munição

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 18:56

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

12 ago 2021 às 18:56
Deogas e
Armas, drogas e dinheiro foram apreendidos  Crédito: Polícia Civil/ Divulgação
Onze pessoas foram presas durante uma operação conjunta realizada em Boa Esperança e Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, nesta quinta-feira (12). Segundo a Polícia Civil, elas são suspeitas de integrar grupos armados para a prática de crimes na região. 
Agentes da Secretaria de Justiça (Sejus), policiais civis e militares cumpriram 15 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão.
Durante a operação, foram encontrados armas, munição, dinheiro, drogas, celulares, balanças de precisão, chaves de veículos e radiocomunicadores.
Todos os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia, segundo o titular da DP de Boa Esperança, delegado Willian Dobrovosk.

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