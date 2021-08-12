Mulher chama a polícia para relatar crime e acaba presa no ES

“Os policiais foram até o local e socorreram o idoso. Conversamos para investigar os fatos, e ela nos contou que esperou os adolescentes irem embora para fazer a denúncia, mas descobrimos que, na verdade, era a mulher quem mantinha contato com o idoso. A suspeita o atraiu até a sua residência, onde efetuou dois disparos na cabeça da vítima”, explicou Caliman. O nome da suspeita não foi divulgado.