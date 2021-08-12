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Em São Gabriel da Palha

Mulher chama a polícia para relatar crime e acaba presa no ES

David Machado, de 70 anos, foi assassinado com dois tiros na cabeça; suspeita acionou a PM e acusou adolescentes, mas depois teria confessado autoria

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 17:30

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

12 ago 2021 às 17:30
O crime aconteceu na localidade do Córrego da Cobra, zona rural do município.
O crime aconteceu na localidade do Córrego da Cobra, zona rural do município. Crédito: Polícia Civil/ Divulgação
Uma mulher de 36 anos foi presa nesta quarta-feira (11) pela suspeita de ter matado um idoso em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. David Machado, de 70 anos, foi morto com dois tiros, na localidade do Córrego da Cobra, zona rural do município.
O delegado Rafael Caliman contou que a Polícia Militar foi acionada pela mulher que, inicialmente, disse ter presenciado dois adolescentes agredindo um idoso perto de sua residência. 
“Os policiais foram até o local e socorreram o idoso. Conversamos para investigar os fatos, e ela nos contou que esperou os adolescentes irem embora para fazer a denúncia, mas descobrimos que, na verdade, era a mulher quem mantinha contato com o idoso. A suspeita o atraiu até a sua residência, onde efetuou dois disparos na cabeça da vítima”, explicou Caliman. O nome da suspeita não foi divulgado. 
Delegacia de São Gabriel da Palha, no Noroeste do ES
O caso é investigado na Delegacia de São Gabriel da Palha, no Noroeste do ES Crédito: Acervo
Apesar da prisão, a polícia segue investigando o caso. “Em seu depoimento, ela alegou que assassinou o idoso por ele ser fofoqueiro. Também contou aos policiais que a arma que usou no crime foi jogada no rio", relatou Caliman.
A mulher foi autuada por homicídio e, em seguida, encaminhada para o Centro Prisional Feminino de Colatina, no qual está à disposição da Justiça.

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