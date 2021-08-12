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Câmera flagra entregador de açaí furtando retrovisores de moto no ES

O caso aconteceu na Serra. A denúncia foi feita pela dona da moto, uma auxíliar financeira de 23 anos

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 13:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2021 às 13:18
ntregador furta retrovisor na Serra
ntregador furta retrovisor na Serra Crédito: foto: Reprodução/TV Gazeta
Um entregador de açaí foi flagrado furtando os retrovisores de uma moto na tarde desta quarta-feira (11), no bairro Valparaíso, na Serra. Quem denunciou o crime foi a dona da moto, uma auxiliar financeira de 23 anos. Ela contou que a moto estava estacionada na calçada da empresa onde trabalha.
A entrega do alimento foi feita por volta de 16h25. No entanto, ao sair da empresa, por volta de 18h, a mulher percebeu que a moto estava sem os retrovisores.
"Inicialmente, pensei que se tratava de uma brincadeira, mas como ninguém apareceu para devolver, pedi que puxassem as imagens nas câmeras de segurança. Foi aí que vimos que foi o entregador de açaí que furtou os retrovisores", contou ela.
Depois de constatar o crime a vítima fez contato com o aplicativo de entrega de comida e localizou estabelecimento que forneceu o açaí.
O dono pediu pra ver as imagens e reconheceu o funcionário. Ele entrou em contato com o entregador, a fim de que ele devolvesse os retrovisores.
O homem não apareceu no local. mas pediu que uma outra pessoa devolvesse os retrovisores à auxiliar financeira.
A mulher conseguiu recuperar o equipamento, mas registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Regional da Serra.
De acordo com a Polícia Civil, o caso será investigado pelo 12º Distrito Policial e, até o momento, o suspeito de cometer o crime foi detido.
Com informações do G1 e da TV Gazeta

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