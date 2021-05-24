Parque Residencial Laranjeiras

Unidade de Saúde ao lado de posto da PM é alvo de furto de fios na Serra

Local precisou ficar fechado. Segundo a Secretaria de Saúde da Serra, não houve perdas de vacinas e as pessoas agendadas para vacinação nesta segunda-feira (24) serão reagendadas

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 19:37

Na Serra
Unidade de Saúde de Laranjeiras fica fechada após assalto Crédito: Leitor A Gazeta
A Unidade de Saúde de Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, que fica exatamente ao lado de um posto da Polícia Militar e perto de um shopping da região, colocou avisos na entrada informando que está com o funcionamento suspenso após incidente de furto no local.
Segundo a Secretaria de Saúde da Serra, a administração municipal registrou um boletim de ocorrência após o furto de fios que aconteceu na unidade e equipes de manutenção estão no local fazendo os reparos para o restabelecimento da energia. A secretaria explicou que não houve perdas de vacinas e informou que as pessoas agendadas para vacinação nesta segunda-feira (24) serão reagendadas.
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou que atua com policiamento diariamente em toda a região, além do patrulhamento preventivo constante e através de ações como cercos táticos e abordagens. Em nota, a PM explicou, no entanto, que há possibilidade de brechas para que indivíduos motivados à prática criminal atuem diante de oportunidades. 
A PM finalizou a nota reforçando que conta com a participação da população e que está à disposição quando acionada imediatamente em casos de suspeita ou ocorrência de crime em andamento através do Ciodes (190).

