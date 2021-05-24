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Barra do Jucu

Bando de 15 homens invade pátio, faz reféns e rouba veículos em Vila Velha

O crime aconteceu em um pátio contratado pelo Detran-ES, na madrugada desta segunda-feira (24). Nenhum suspeito foi preso

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 12:08

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

24 mai 2021 às 12:08
Criminoso rouba moto em pátio na Barra do Jucu, em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um grupo de 15 homens armados invadiu um pátio credenciado ao Detran-ES, localizado na Barra do Jucu, em Vila Velha, rendeu, amarrou e agrediu funcionários e roubou oito motos e uma caminhonete. O crime foi na madrugada desta segunda-feira (24).
Era por volta das 3h quando os criminosos pularam um muro e chegaram armados ao local. Usando capacetes e máscaras contra a Covid-19, os bandidos anunciaram o assalto e renderam quatro funcionários. Eles foram amarrados e dois deles foram agredidos com socos e chutes.
Parte da ação foi flagrada por câmeras de videomonitoramento. Nas imagens é possível ver alguns dos bandidos com armas em punho, dentro do escritório. Um dos ladrões manda um funcionário agachar, com o rosto virado para o chão. Enquanto isso, comparsas reviram objetos na mesa.
Outros equipamentos de filmagem mostram o bando selecionando veículos no pátio. O grupo fugiu levando oito motos e uma caminhonete. Por nota, a Polícia Militar informou que os funcionários relataram "que o local teria sido invadido por cerca de 15 indivíduos agressivos e armados, que trancaram todos e exigiram as chaves dos veículos. Dois funcionários ficaram feridos durante a ação e foram atendidos pelo Samu", diz o documento
A Polícia Civil informou que o caso será investigado por meio da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada."
"A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas".

O QUE DIZ O DETRAN

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran) informou que está em contato com o proprietário do pátio contratado em Vila Velha e uma equipe está no local para levantar as informações sobre o ocorrido nesta segunda-feira (24).
"O que se pode afirmar, até o momento, é que houve uma ocorrência de roubo com uso de armas de fogo e que veículos foram retirados do pátio. O órgão informa, ainda, que a segurança dos pátios é de responsabilidade das empresas contratadas pelo órgão para prestação de serviços de gestão da remoção e guarda de veículos e que todos os veículos guardados nos locais por consequência de remoção são segurados para que o cidadão não seja prejudicado”.

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