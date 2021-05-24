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Operação Píthikos

Policiais civis cercam morro de Vitória em operação para cumprir mandados

A operação é planejada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e conta com participação de 90 policiais civil, além de contar com apoio do helicóptero do Notaer

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 06:59

Publicado em 

24 mai 2021 às 06:59
PCES deflagra Operação Píthikos
Polícia Civil deflagra a Operação Píthikos no Morro do Macaco, em VItória Crédito: Divulgação/Sesp
Cerca de 90 policiais civis participam na manhã desta segunda-feira (24) da Operação Píthikos, no Morro do Macaco, em Vitória. Segundo a Polícia Civil, a ação tem o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão na região do morro localizado no bairro Tabuazeiro.
A operação é planejada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e conta com participação de outras unidades. O helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer) presta apoio.
Até as 7h45 desta segunda-feira, três armas foram apreendidas e suspeitos já haviam sido detidos. Segundo o secretário de Estado da Segurança Pública, Alexandre Ramalho, o objetivo da ação é o cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão. À reportagem do Bom Dia ES, da TV Gazeta, o coronel explicou o motivo do trabalho na região.
"São bairros conflitantes e que se comunicam o tempo todo. O Morro do Macaco com o Bairro da Penha, Itararé que se rivaliza com Andorinhas, tem Joana Darc, Mangue Seco, isso tudo faz parte de um conjunto de operações, hoje focado nas investigações da Polícia Civil aqui no Morro do Macaco. A Polícia Militar tem feito um brilhante trabalho no Bairro da Penha, São Benedito, Território do Bem com várias apreensões e prisões e isso tem dado um resultado muito importante para as pessoas honestas, dignas e trabalhadoras que clamam a nossa presença", explicou o secretário.

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