Policiais civis cercam morro de Vitória em operação para cumprir mandados

Até as 7h45 desta segunda-feira, três armas foram apreendidas e suspeitos já haviam sido detidos. Segundo o secretário de Estado da Segurança Pública, Alexandre Ramalho, o objetivo da ação é o cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão. À reportagem do Bom Dia ES, da TV Gazeta , o coronel explicou o motivo do trabalho na região.

"São bairros conflitantes e que se comunicam o tempo todo. O Morro do Macaco com o Bairro da Penha, Itararé que se rivaliza com Andorinhas, tem Joana Darc, Mangue Seco, isso tudo faz parte de um conjunto de operações, hoje focado nas investigações da Polícia Civil aqui no Morro do Macaco. A Polícia Militar tem feito um brilhante trabalho no Bairro da Penha, São Benedito, Território do Bem com várias apreensões e prisões e isso tem dado um resultado muito importante para as pessoas honestas, dignas e trabalhadoras que clamam a nossa presença", explicou o secretário.