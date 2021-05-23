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Jacaraípe

Três pessoas são baleadas durante briga em festa clandestina na Serra

Uma pessoa teria atirado contra as vítimas após uma discussão, de acordo com a polícia. A autoria dos disparos e a motivação da briga não foram descobertas até o momento

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 11:25

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

23 mai 2021 às 11:25
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória: caso é investigado Crédito: Carlos Alberto Silva
Três pessoas foram baleadas durante uma festa clandestina na região de Jacaraípe, na Serra, neste domingo (23). A Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 5h30 para atender a ocorrência e que os feridos, cujos nomes não foram revelados, foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia. Ninguém foi detido até o momento.
De acordo as informações iniciais obtidas polícia no local da festa, uma briga ocorreu no espaço e uma pessoa atirou contra as vítimas. A motivação da briga e a autoria dos disparos, conforme a PM, não foram descobertas.
Polícia Civil informou, por nota, que o caso está sendo investigado pelo plantão da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e que, no momento, ainda não há mais informações.

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