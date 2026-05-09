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Da praia à cachoeira: 4 passeios no ES para levar a mãe no domingo

As minhas sugestões são para todos os estilos de mãe, das aventureiras às mamães que curtem artesanato

Publicado em 09 de Maio de 2026 às 08:00

Publicado em 

09 mai 2026 às 08:00
Giovana Duarte

Colunista

Giovana Duarte

Passeio para dia das mães
Diversas opções de passeios para curtir o Dia das Mães
 Giovana Duarte

Domingo é Dia das Mães, e que tal sair do convencional “fila para almoçar em restaurante” e aproveitar passeios que fiquem na memória da mamãe da sua vida? As minhas sugestões são para todos os estilos de mãe, das aventureiras às mamães que curtem artesanato. Confira!


Para mamães que gostam de aventura, o Vale da Lua Capixaba em Santa Leopoldina

O Parque Ribeirão, ou como é conhecido, o Vale da Lua Capixaba, é um cantinho de paisagem exótica com cachoeiras e poços de alta profundidade, e uma beleza sensacional. Tem espaço estruturado para camping e piquenique (sendo proibido produzir fogo).


A entrada fica na lateral da Rodovia ES-264 (na direção a Santa Maria de Jetibá) e o valor por pessoa sai a R$ 25 a entrada (gratuidade para crianças até 04 anos). O camping sai a R$ 50 por pessoa. Abre aos finais de semana e feriados até 17h. Não há acessibilidade, e a recomendação é ir de tênis e não esquecer o repelente.


Para mamães que gostam de artesanato, a Vila das Artes em Jacaraípe/Serra

Patrimônio artístico da cidade de Serra, a Vila das Artes reúne ateliês como o Espaço Ecoternura, galeria de arte com um quintal aconchegante (abre aos sábados e domingos de 09h às 18) e a Casa de Pedra, construída pelo artista Neusso Ribeiro com pedras, troncos e mosaicos de pisos (abre diariamente de 08h às 18h – valor da entrada R$ 5)


Para mamães que gostam de clima de roça, São Roque Maravilha em Alfredo Chaves

São Roque Maravilha é uma vila no meio de um vale com cachoeiras, agroturismo e hospedagens. A cerca de duas horas e meia de Vitória, tem opção de restaurante de comida preparada no fogão à lenha (Pousada Maravilha), artesanato (loja Artes e Cultura da artesã Margarida Marotto), o “Carrefour da Roça”, mercearia típica dos anos 70/80 e cachoeiras, como a Cachoeira Maravilha.


Para mamães que gostam de praia, o litoral de Aracruz

Aracruz tem um litoral belíssimo e de águas tranquilas como a Praia da Biologia, cuja entrada fica do outro lado da EBMAR (passando o portal de Aracruz), com academia popular, balanço para fotos e muito sossego, e a Praia Coqueiral de Aracruz que é ideal para fazer piqueniques com a família aproveitando o belíssimo visual dos coqueiros na orla.

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Giovana Duarte e produtora de conteudo sobre turismo, cultura e gastronomia do Espirito Santo no Guia Capixaba, criado com o objetivo de incentivar a valorizacao do Espirito Santo

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