Viagem para mulheres: grupo promove experiências para conectar mulheres

Entrar em um ônibus cheio de mulheres desconhecidas e colocar o pé na estrada rumo a um destino paradisíaco. Foi assim que eu, Aline Almeida, vivi dias diferentes em Porto Seguro, na Bahia, e, no meio dessa experiência leve e divertida, encontrei uma história potente de empreendedorismo feminino que merece ser contada.





Por isso, peço licença, caro leitor, para contar, através do meu olhar, de forma pessoal e sincera, essa viagem que ficará marcada na minha vida.





A viagem foi com uma excursão capixaba idealizada por Lívian Siqueira. Ela é professora de língua portuguesa e espanhola desde 2002, empreendedora por necessidade desde 2016 e, hoje, uma mulher que transformou a própria sobrecarga em propósito.





Antes do turismo, Livian já se virava como podia: vendia bijuterias, roupas e lingerie para complementar a renda depois de um período de desemprego. “Eu sempre acreditei que a gente vende melhor aquilo que conhece. E eu conhecia a realidade de muitas mulheres: sobrecarga, falta de tempo e a sensação de que a própria vida ficava sempre para depois".