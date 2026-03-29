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Turismo de isolamento: entenda a tendência e saiba onde praticar no Espírito Santo

Em alta, prática promete melhorar o bem-estar enquanto aproveita um novo ambiente. Confira as sugestões de HZ

Publicado em 29 de março de 2026 às 10:00

A Casa de Vidro é um charme em Santa Teresa Crédito: Reprodução/Instagram/@villaggio_forestale

Na mesma vibe do turismo do sono, veio aí: o turismo de isolamento. Longe das multidões e das atividades sociais, o viajante que busca isolamento prioriza destinos remotos, em meio à natureza e com muita privacidade.

De acordo com relatos nas redes sociais, a prática ganhou espaço durante o período de isolamento social devido à pandemia da Covid-19. Com uma acomodação privativa e isolada, o hóspede garantia o distanciamento necessário, mas fora de casa.

Turismo de isolamento: entenda a tendência e saiba onde praticar no ES Crédito: Reprodução/Instagram @recanto.aguas.nascentes | @woodycabanas

Embora a pandemia tenha acabado, a prática caiu no gosto de muitos e se mantém firme para quem quer espairecer. Segundo a psicóloga Gilmara Coutinho, estar em ambientes com menos “barulhos” sociais permite que a pessoa desacelere.

Ela explica que, em uma sociedade marcada pelo excesso de estímulos, nossa mente fica em estado contínuo de alerta, não sendo capaz de descansar. Um período de solitude em um lugar remoto pode reduzir a sobrecarga mental e contribuir para a diminuição da ansiedade, melhora da qualidade do sono e até aumento da criatividade.

Turismo de isolamento: entenda a tendência e saiba onde praticar no ES Crédito: Reprodução/Instagram @glamping_pedraazul | @wabisabi.designsuites

Se você se interessou e já está pensando em aderir à prática, HZ separou opções no Espírito Santo. Confira:

Casa de Vidro - Santa Teresa

Inusitada, essa hospedagem proporciona uma vista panorâmica da vegetação, que rodeia todo o imóvel. Ao deitar, é possível observar as nuvens, de dia, e o céu estrelado, à noite.

Woody Cabanas - Marechal Floriano

Hospedagem anexa à Vinícola Gardin Rubert, são cabanas em meio às árvores. Atraem muitos visitantes no frio, quando podem acender a fogueira e assar marshmallows.



Recanto das Águas Nascentes - Dores do Rio Preto

Com jardim e vista para as montanhas, essa cabana rústica no distrito de Pedra Menina, no Caparaó capixaba, fica na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais.

Glamping Pedra Azul - Domingos Martins

Descrito como um acampamento de luxo, a acomodação possui algumas opções de chalés aconchegantes, que prometem privacidade total em meio à natureza.

Wabi Sabi - Santa Teresa

Essa cabana moderna moderna e luxuosa atribui à natureza seu principal trunfo. Com varanda e janelas altas, a sensação é de pertencimento à paisagem.

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