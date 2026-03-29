Turismo de isolamento: entenda a tendência e saiba onde praticar no Espírito Santo

Publicado em 29 de março de 2026 às 10:00
Na mesma vibe do turismo do sono, veio aí: o turismo de isolamento. Longe das multidões e das atividades sociais, o viajante que busca isolamento prioriza destinos remotos, em meio à natureza e com muita privacidade.
De acordo com relatos nas redes sociais, a prática ganhou espaço durante o período de isolamento social devido à pandemia da Covid-19. Com uma acomodação privativa e isolada, o hóspede garantia o distanciamento necessário, mas fora de casa.
Embora a pandemia tenha acabado, a prática caiu no gosto de muitos e se mantém firme para quem quer espairecer. Segundo a psicóloga Gilmara Coutinho, estar em ambientes com menos “barulhos” sociais permite que a pessoa desacelere.
Ela explica que, em uma sociedade marcada pelo excesso de estímulos, nossa mente fica em estado contínuo de alerta, não sendo capaz de descansar. Um período de solitude em um lugar remoto pode reduzir a sobrecarga mental e contribuir para a diminuição da ansiedade, melhora da qualidade do sono e até aumento da criatividade.
Se você se interessou e já está pensando em aderir à prática, HZ separou opções no Espírito Santo. Confira:
Casa de Vidro - Santa Teresa
Woody Cabanas - Marechal Floriano
Recanto das Águas Nascentes - Dores do Rio Preto
Glamping Pedra Azul - Domingos Martins
Wabi Sabi - Santa Teresa
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