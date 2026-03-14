Turismo

Destinos Capixabas desembarca em Anchieta com trilhas, lagoas e paisagens históricas

Roteiro inspirado no programa da TV Gazeta tem praias em Iriri, lagoa de Mãe-Bá, passeios de barco, experiência com cerâmica e até turismo religioso

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de março de 2026 às 08:30

Lagoa de Mãe-Bá é a segunda maior do Espírito Santo Crédito: Filipe Vargas

Barraca de teto montada, câmera ligada e muita estrada pela frente. No primeiro episódio da nova temporada de Destinos Capixabas, o apresentador Felipe Khoury chega ao litoral sul para explorar as belezas naturais, históricas e culturais de Anchieta, um dos destinos mais diversos do Espírito Santo. O roteiro reúne trilhas, praias de águas cristalinas, comunidades tradicionais e experiências que mostram por que a região conquista cada vez mais viajantes.

A aventura começa pelas pouco conhecidas Ruínas do Rio Salinas, na região da Chapada do A, um cenário que mistura história e natureza. O programa também visita a comunidade rural de Belo Horizonte e encara a subida ao Monte Urubu, um dos mirantes naturais da região, de onde é possível contemplar a paisagem entre o litoral e a mata.

O episódio ainda passa pelo Camping Casarão, conhecido como o espaço do “Moço do Rock”, ponto de encontro para viajantes que gostam de natureza e música. Pelo caminho, o roteiro inclui uma parada na impressionante Lagoa de Mãe-Bá, uma das maiores lagoas do Estado e um verdadeiro refúgio natural entre Anchieta e Guarapari.

Com vista privilegiada para o mar e estrutura ideal para quem busca descanso no litoral capixaba, o Hotel Pontal de Ubu oferece aos hóspede uma oficina de cerâmica. Já a experiência de camping acontece na charmosa Praia de Inhaúma, no camping Vila Iriri, onde Felipe passa a noite em meio à natureza.

Outro destaque do episódio é a visita a Iriri, balneário famoso pelas praias tranquilas e pelo clima acolhedor. Por lá, o programa explora cenários como a Praia dos Namorados, onde o apresentador encara um passeio de stand up paddle, e a Praia Costa Azul, conhecida pelo mar cristalino. A aventura continua na Trilha do Cavalo-Marinho, um percurso que revela paisagens naturais preservadas da região.

As praias de Iriri são um encanto em Anchieta Crédito: Filipe Vargas

Para completar o roteiro, o programa embarca em um passeio de lancha pelo Rio Benevente, revelando cenários que só podem ser vistos pela água, incluindo a charmosa Praia do Balanço, um dos pontos mais instagramáveis do litoral sul capixaba.

A viagem também reserva um mergulho na história com visita ao Santuário Nacional de São José de Anchieta, um dos monumentos religiosos e históricos mais importantes do Estado, ligado à trajetória do padre jesuíta que dá nome à cidade.

Santuário Nacional São José de Anchieta Crédito: Filipe Vargas

Entre trilhas, praias, histórias e encontros com moradores locais, o episódio mostra um lado completo de Anchieta: um destino que mistura espiritualidade, aventura e paisagens inesquecíveis. No Destinos Capixabas, cada parada vira uma descoberta e reforça que o Espírito Santo guarda experiências únicas para quem decide explorar o Estado de norte a sul.

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