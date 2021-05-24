A Polícia Civil prendeu sete pessoas e apreendeu armas e drogas durante operação em Vitória Crédito: Divulgação/PCES

Segundo o delegado Romualdo Gianordoli, chefe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) , os dois suspeitos também coordenaram e participaram de ataques ao Morro do Romão, também em Vitória, em 2020. Ele destacou que as prisões foram de lideranças do tráfico de drogas da região.

Your browser does not support the audio element. Suspeitos de ataques a Andorinhas são presos em morro de Vitória

"São dois indivíduos que participavam diretamente. São conhecidos como ‘faixa-preta’, são os indivíduos que realmente participam dos ataques, ficam responsáveis pelas armas longas no morro e estão nos ataques, eles não só coordenam. Eram dois que fizeram esses ataques em Andorinhas e, no ano passado, proporcionaram diversos ataques no Morro do Romão. Foram duas prisões de grande porte, muito importantes para nós", disse.

A Polícia Civil prendeu sete pessoas e apreendeu armas e drogas durante operação em Vitória Crédito: Divulgação/PCES

Ao todo, sete pessoas foram presas – todas com mandado de prisão em aberto. Também foram apreendidas 19 buchas de haxixe, 206 pinos de cocaína, 199 pedras de crack, nove radiocomunicadores, 47 munições e uma pistola. O objetivo da Polícia Civil era cumprir 13 mandados de prisão. O delegado Romualdo Gianordoli afirmou que chefes do tráfico de drogas do Morro do Macaco conseguiram escapar.

"Escaparam dois chefes do tráfico, do mais alto escalão do Morro do Macaco, entre outros indivíduos que também são responsáveis por ataques. Essa fase foi a que nós chegamos mais longe na hierarquia do tráfico de drogas do Macaco", acrescentou.

LABORATÓRIO DE FABRICAÇÃO DE DROGAS É DESARTICULADO

Durante a operação, a Polícia Civil desarticulou um laboratório de fabricação de cocaína que funcionava no Morro do Macaco. O delegado informou que a droga produzida no local era de baixo teor de pureza, mas também era muito letal. No local, ninguém foi preso.

"O laboratório era uma informação que nós tínhamos. Quando chegamos, não tinha nenhum indivíduo lá, mas estavam panelas, liquidificadores e materiais para embalo de entorpecentes. Eles utilizam as pedras de crack e diluem com ácido bórico para virar uma cocaína com baixo teor de pureza. O usuário tem que utilizar mais vezes e em um maior volume para conseguir o resultado desejado. Então, é uma cocaína muito letal", explicou.

O detalhe que chamou a atenção do delegado foi que a equipe encontrou vários QRCodes, que são comumente utilizados para transferências bancárias. Gianordoli afirmou que os códigos eram utilizados para fazer pagamentos relacionados ao tráfico de drogas.

"Nós encontramos alguns QRCodes do tráfico. Eles realmente não só recebem dinheiro vivo como têm transferências via aplicativos que todos nós usamos hoje. É o tráfico se modernizando", finalizou.

OS ATAQUES EM ANDORINHAS

Desde a metade de abril, o bairro Andorinhas sofre com a disputa pelo domínio do tráfico de drogas na região. Na madrugada do último dia 16, facções trocaram tiros, e os moradores acordaram assustados por volta das 3h. Os criminosos disparavam para o alto, em muros, nos carros e até nas residências.

Para tentar intimidar os rivais, os bandidos divulgam vídeos na internet, ostentando armas pesadas e fazendo ameaças. No meio dessa guerra, fica a população, como os alunos que praticavam atletismo na pista da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e que precisaram deitar no chão para escapar dos tiros.

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Apesar das promessas de segurança e do reforço no policiamento, os moradores de Andorinhas voltaram a sofrer com tiroteios no bairro na quinta-feira (6) . Dessa vez, os disparos aconteceram no início da tarde, antes das 14h. Uma gravação em áudio enviada para A Gazeta captou a sequência e o barulho dos tiros.

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Após ser acionada por uma denúncia anônima, a Polícia Militar realizou um patrulhamento na região. Durante as buscas, foram encontradas 25 cápsulas de dois calibres diferentes (.40 e 380), três munições intactas para pistola (.40) e um projétil. Todo o material será entregue na Primeira Delegacia Regional.